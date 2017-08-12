Terör İHA’ları sınırda yakalandı

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri kaçakçılıkla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan, insani yardım malzemesi dışındaki gıda maddeleri ve diğer malların ihracı noktasında yavaşlatma ve sıkı güvenlik kontrolü yapılıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2017 yılı başından bu yana Cilvegözü Gümrük Kapısında Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Ekiplerince kuş uçurtulmuyor.

7 ADET İNSANSIZ HAVA ARACI VE YARDIMCI ELEKTRONİK ELE GEÇİRİLDİ

Ülkemizin Suriye’ye açılan kapılarından Cilvegözü Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonla terör örgütleri tarafından gözetleme, keşif ve saldırı amacıyla kullanılan 7 adet İnsansız Hava Aracı ve yardımcı elektronik aksam ele geçirildi. Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Suriye’ye çıkış yapmak üzere Cilvegözü Gümrük Sahasına gelen tarım ilacı yüklü TIR’ın gümrük işlerinin tamamlandığı sırada şoförün hal ve tavırlarından şüphelendi.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ELİNE GEÇMEDEN YAKALANDI

TIR’da yapılan arama sonucunda sürücü kabininde beyan dışı 7adet İnsansız Hava Aracı ve batarya, kumanda vb. gibi 91 adet yardımcı elektronik aksam ele geçirildi. Yapılan incelemede İnsansız Hava Araçlarına ilişkin herhangi bir beyan ya da fatura olmadığı ve ülke içinde de İnsansız Hava Aracı Kayıt Sisteminde kayıtlarının bulunmadığı tespit edildi. Terör örgütlerinin eline geçmeden ülkeden çıkarılacakken Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince yakalanan araçlara Reyhanlı Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konuldu ve araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.