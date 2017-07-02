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Terör hedefleri yerle bir edildi

Bingöl’de saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekatında, teröristlerce kullanılan 2 hedef imha edildi.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:47
Terör hedefleri yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 1 Temmuz 2017 tarihinde öğlen saatlerinde Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenledi. Teröristlerce kullanılan 2 hedef (barınma yeri ve silah mevzii) imha edilirken, bölgede arama tarama faaliyetlerine devam edilmekte olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:47
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  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. TSK
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