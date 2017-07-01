Terör hedefleri yerle bir edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Bingöl kırsalına düzenlenen hava harekatında PKK'lı teröristlerin barınma yerleri ve silah mevzileri imha edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğle saatlerinde keşif ve gözetleme araçlarıyla Bingöl kırsalında birliklere saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca gerçekleştirilen harekatta, teröristlerce kullanıldığı belirlenen barınma yerleri ve silah mevzileri imha edildi.

Kaynak: AA