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Terör hamisi Avrupa ülkesinde teröristler tren istasyonunu işgal etti!

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları, Hollanda'nın Utrecht kentinde tren istasyonunu işgal etti.

01 Şubat 2018 Perşembe 11:30
Terör hamisi Avrupa ülkesinde teröristler tren istasyonunu işgal etti!

Türk vatandaşları, pankart ve terör örgütü sembolleri ile izinsiz yapılan PYD/PKK gösterisine Türk bayraklarını taşıyarak tepki gösterdi.

Polis, Türk vatandaşlarına saldırmak isteyen terör örgütü yandaşlarını engelleyerek güvenlik açısından gösteriye son verdi.

Utrecht polisi yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarından bir kişinin gözaltına alındığını ve yaralanan olmadığını duyurdu.

PYD/PKK yandaşları, son dönemde Avrupa'da birçok camiye saldırı düzenlemişti.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 11:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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