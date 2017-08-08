Terör elebaşı geri adım attı: Bağımsız Kürdistan...

YENİAKİT.COM.TR - Terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim örgütün işgal altında tutuğu Heseke'den bir açıklama yayınladı.

Türkiye'nin olası Afrin operasyonu ile panikleyen terör örgütü'nün elebaşı Müslim ''Suriye'de Bağımsız bir Kürdistan kurmayacaklarını'' iddia etti.

Demokratik bir Suriye'de yaşamak istediklerini ifade eden terörist başı Salih Müslim, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettikleri bölgeleri ve Aldığı ABD yardımlarından bahsetmedi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr