Terör elebaşı Bahoz Erdal'dan referandum tehdidi

Binlerce insanımızın ölüm emrini veren katil terör elebaşı Bahoz Erdal referandumda Hayır verilmesi gerektiğini söyledi ve vermeyenleri tehdit etti.

Terör elebaşı Bahoz Erdal'dan referandum tehdidi
Eklenme: 15 Nisan 2017, 11:15

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın ele başlarından Bahoz Erdal açıkça referandumda 'Evet' verecek Kürtleri tehdit ederken 'Hayır' oyu vermenin terör örgütünü yaşatacağını söyledi.

HAYIR VERİRSENİZ PKK YAŞAYACAK

Binlerce insanımızı öldürme emrini veren eli kanlı bebek katili Bahoz Erdal dün terör örgütünün televizyonunda 'evet' verecek Kürtleri tehdit etti ve PKK'nın terör eylemlerine devam edebilmesi için 'Hayır' oyu verilmesi gerektiğini söyledi. 

Eli kanlı bebek katilinin 'Hayır' oyu verilmesinin üzerinde bu kadar durmasının sebebi 

 
EtiketlerreferandumtehditBahoz ErdalGÜNCEL Haberleri
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Muammer

Bahoz erdal. Hani oldurulmustu?

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Fatih

Arkadaşlar haber kaynaği yanlis bahoz erdal öleli çok oldu galiba

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trk

gebermemişmiydi bu

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Mehmet

bu gebermedimiydi

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abdullah

Ölmedi mi bu pislik

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