Terör elebaşı Bahoz Erdal'dan referandum tehdidi

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın ele başlarından Bahoz Erdal açıkça referandumda 'Evet' verecek Kürtleri tehdit ederken 'Hayır' oyu vermenin terör örgütünü yaşatacağını söyledi.
HAYIR VERİRSENİZ PKK YAŞAYACAK
Binlerce insanımızı öldürme emrini veren eli kanlı bebek katili Bahoz Erdal dün terör örgütünün televizyonunda 'evet' verecek Kürtleri tehdit etti ve PKK'nın terör eylemlerine devam edebilmesi için 'Hayır' oyu verilmesi gerektiğini söyledi.
Eli kanlı bebek katilinin 'Hayır' oyu verilmesinin üzerinde bu kadar durmasının sebebi