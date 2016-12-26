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Terör ele başı tehdit etti: Türkiye'yi un gibi elerim

Irak'taki Şii milis grubu Terör örgütü Heşdi Şabi ele başlarından Eyyüb Falih Hasan (Ebu Azrail), Türkiye'yi tehdit etti. Hasan, "Türkiye DAEŞ'in en büyük destekleyicisi" açıklamasını yaptı.

Terör ele başı tehdit etti: Türkiye'yi un gibi elerim
Eklenme: 26 Aralık 2016, 10:05
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Kuzey Irak'ta bulunan Barzani yönetiminin yarı resmi yayın organı Rudaw'a konuşan Terör ele başı Ebu Azrail, "sosyal medyada sözlü saldırılarınızla bu aralar gündemdesiniz.  Bu saldırılar Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye kadar uzanıyor.  Neden bunu yapıyorsunuz" sorusuna haddini aşarak şu yanıtı verdi;

''Az bile yapıyorum. Onların hepsi DAEŞ'i destekliyor. Türkiye DAEŞ'in en büyük destekleyicisi. Şimdi askeri güçlerini Başika bölgesine getirmiş, güya DAEŞ'le savaşacak. Ve bu durumda benim susmamı bekliyorlar. Eğer Başika'dan çekilmez ve Telafer'de bir fişek dahi patlatırlarsa onları un gibi değirmenden geçiririm.'' 

 

 
EtiketlerAZRAİLEbu Azrail
HABER YORUMLARI
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ali solmaz

İt ürür kervan yürür : Bu güne kadar hiç türklerle karşılaşmadıkları çok belli hep ingiliz amerikalı gördükleri için olsa gerek bundan sonra bizi göreceksiniz zaten bu da onların iti olsa gerek

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Abbas adalan

Abdulmetin adam rambo gibi diyorsun rambonun kendiside aktör hem ne ne kadar iyi savasirsa savaşsın 50 kuruşluk canı var.. sen merak etme bu rambo tarzlı herifi elekten geçirecek yigitlerimizin sayısı saymakla bitmez .. .. bu iti

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Zeki YÜKSEL

Bizler ümmeti muhammedin çocukları, onlar şianın muta çocukları.Tarih çok yazdı dedelerimizin muta nın çocuklarını tokatladıklarını.Bunların sesi, bizim sesimiz çıkıncaya kadardır.

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Boran

Ölümü gelen it cami duvarına işer.Ulan sen kimsin aha meydan tapan sıkıyosa gel saldır bakalım türk askerine havlayan köpek ısıramaz . Heyyt ulan aha meydan .

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Muhammed aslan

Gençler bunlar boş hikâye bu şia palavracı

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Ferhat Guclu

Ramboda olsa tarzanda olsa farketmez.Hepsi bir tek mermiye bakar.O istediği kadar havlasin.Amerikan Köpeği.

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K.marasli

Seni gecelim aslanim sen bize koyunun muhtari kim onu soyle

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Yüksel polat

Ulan yahudi köpekleri karılarınızı bacılarınızı Amerikan ...kimin eteğinin altında saklanıyordunuz adi köpekler şimdi kalkmış sizi sahiplenip korumaya çalışan müslümanlara havlıyorsunuz yakında sizingibi namussuzların alayı görecek Müslüman Türk ün gücünü

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Abdulmetin

Arkadaşlar kimseden korkumuz yok evvelallah;ama bu adamın kim olduğunu bilmeden işkembeden de atmayın.adamı 2 yıldır ırakta savaşırken izliyorum.çok iyi savaşıyor ve girdiği her yere rambo gibi giriyor.tek başına çok iyi savaşçı,klavye delikanlısı diyen arkadaşımboş konuşuyorsun.

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Haydar Tosunlu

Sidikli satlik .. .Sen haber olduğuna şimdilik. 

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Ahmet yesevi

Hele ite bak, yattığı yere bak

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R Kas

Sen önce tasmani kir, it oglu IT.

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Recep uyar

Hoştttt köpek

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Yorgun abi

Ulan deyyus Amerika heryerinizi elek gibi yaptı ve yaptırdı. O zaman neredeydiniz

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fatih

köpekbak git ....

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Ömercan

Hooşşt köpek soyuu Amerikalılar Iraktaki masum kadınşarın ırzlarına geçerken erkekleri çırıl çıplak soyup üst üste atıp üzerinde fotoğraf çekip kafalarınıza çuval geçirirken neredeysin deyyus sen kimin itisin ulann götüne güveniyorsan gel sınırada o eleği götüne s. gönderelim senide sana destek veren kalleşleride bu kadar babayiğittinde bunca yıldır niye sesin çıkmıyordu ebu Azrail miş... senin lakabın olsa olsa boynuzlu . olur.İtt ürüüür Türk yürür er meydanı orada hadi bakalım bekliyoruz Telaferede gelicez gelmezsen biz geliriz sıkıntı yok biz bize kafa tutanları unutmadık sende unutma yaz bunu da bir kenara boynuzlu gavat

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Muhammet Ordu

Un gibi elicekmiş ah canım ya senin sülalen .... cek mi oldu hayrola ...

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osmanoğlu2023

kendi akibetini nede güzel anlatıyor...bizede artık kolay gelsin daha yapılacak işimiz varmış..!

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Yasin yılma

Köpek

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Kaleli 71

İtim bile diyemezsin satılmıș din dusmanları tarih boyu munafıklık yaptınız

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Fatma

Biz inanıyor ve biliyoruz ki, hem mübarek hem kâfir olan İran kıyamet savaşlarındabaş rol oynayacak.Ama Allah nurunu tamamlayacak.Ve inananlarkazanacak.

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seren çetin

hakkımızda hayırlısı bakalım

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Selcuk

Lan simdi sovecem senin gibi bi malin yuzunden gunaha girmek istemem...hangi kiralinizin tahtiydi o....Istanbulda duruyo.gavat sen kimsin .. seni ve senin gibi kimileri ezdi gecti bu millet sen kimsin ......

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Ceyhun

Çok komikler. ...Er yada geç Türkiye sizi yok edecek. Tasmanızı elinde tutan sahipleriniz bile sizi kurtaramayacak köpek sürüsü

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tuna orhan

gel un gibi ele bakalim..kopek

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Ahmet

Bu hormonlu çeça mı .....lan maymun senin o Kolların kadar .....var bizde gel bekleriz veya geldiğimizde orda ol

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Cengizhan Karaca

Böyle konuşanların hepsinin sonunu ne oldugunu ne oldugunu biliyoruz rabbim işini bilir

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Abdulselam bazer

Ulan kafir iran siileri ulan biz sizi paramparca ederiz serefsiz adi iranlilar bizim asil dusmanimiz sizsiniz

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Ali Değirmenci

Bu mahluku konuşturan tasmasını tutanında bunların alayını da Yok etmek farz oldu siz Türkiye nin gücünün zerresini gördünüz daha yeni başlıyoruz alayınıza gider lan

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Mehmet Şerif Ürünveren

Sen ancak babayi versin namussuzNeymis efendim un gibi elerim sizi .. bak Bizim elimiz Armut mu topluyor lan . erif Şia köpegi sen ancak müslümanlari tehdit edersingit israile Amerikaya Bunlari şöyle Yahudi köpeği

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