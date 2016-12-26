Terör ele başı tehdit etti: Türkiye'yi un gibi elerim

Kuzey Irak'ta bulunan Barzani yönetiminin yarı resmi yayın organı Rudaw'a konuşan Terör ele başı Ebu Azrail, "sosyal medyada sözlü saldırılarınızla bu aralar gündemdesiniz. Bu saldırılar Irak, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'ye kadar uzanıyor. Neden bunu yapıyorsunuz" sorusuna haddini aşarak şu yanıtı verdi;

''Az bile yapıyorum. Onların hepsi DAEŞ'i destekliyor. Türkiye DAEŞ'in en büyük destekleyicisi. Şimdi askeri güçlerini Başika bölgesine getirmiş, güya DAEŞ'le savaşacak. Ve bu durumda benim susmamı bekliyorlar. Eğer Başika'dan çekilmez ve Telafer'de bir fişek dahi patlatırlarsa onları un gibi değirmenden geçiririm.''