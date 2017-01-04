Terör devletinden 25 tutklama

Siyonist İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Terör devletinden 25 tutklama
Eklenme: 04 Ocak 2017, 13:54
Bu haber 725 kez okundu

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerem, Ramallah, Beytullahim ve El-Halil kentlerinde 25 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlardan 9'unun Hamas'a mensup olduğu iddia edilen açıklamada ayrıca Cenin'de 3 av tüfeği ve mühimmat ele geçirildiği kaydedildi.

İsrail güçleri çeşitli gerekçelerle hemen her gün Filistinlilere yönelik operasyonlar düzenliyor.

Filistin makamlarının verilerine göre İsrail'deki hapishanelerde yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.

 
EtiketlerisrailFilistin
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.