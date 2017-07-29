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Terör devleti İsrail'in gözü bu mitingte!

Türkiye Kudüs için ayağa kalktı. Birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği 'Büyük Kudüs Mitingi' için geri sayım başladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 21:50
Terör devleti İsrail'in gözü bu mitingte!

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve bölgedeki Müslümanlar'a karşı yaptığı zulüm sonrası Türkiye harekete geçti.

Türkiye'nin çağrısı üzerine, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları, Salı günü İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı. Bu zirvenin öncesinde ise yarın Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.

Mitinge birçok sivil toplum kuruluşu destek verirken, İsrail'e gönderilecek bir gösteri olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Mitingin başlama saati ise 17:00 olarak belirlendi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 21:50
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • TalhaTalha27 dk önce
    Mescidi aksaya yapılanlar kabeye yapılsaydı müslümanlar yine böylemi tepki verirdi. Ey müslüman uyan ilk kıblemiz mecidi aksadır. Yarın tüm yüreğimizle yenikapıdayız
  • iranyezitcumhuriyeti...iranyezitcumhuriyeti...49 dk önce
    Saadetve irancikatillerinSuriyedekaybolanitibarlarinitoparlama mitinginegitmiyecem...
  • Temel Temel 55 dk önce
    15 temmuzda İstanbul il başkanlığına tek bayrak asmayan Saadet , Kudüs için miting yapıyor. Hayır cephesini, CHP yi hdpyi kandili Hollanda'yı da çağırsın. Yakışır.
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