Terör devleti İsrail'in gözü bu mitingte!

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri ve bölgedeki Müslümanlar'a karşı yaptığı zulüm sonrası Türkiye harekete geçti.

Türkiye'nin çağrısı üzerine, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları, Salı günü İstanbul'da olağanüstü toplanma kararı aldı. Bu zirvenin öncesinde ise yarın Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi' düzenleniyor.

Mitinge birçok sivil toplum kuruluşu destek verirken, İsrail'e gönderilecek bir gösteri olması sebebiyle büyük önem taşıyor.

Mitingin başlama saati ise 17:00 olarak belirlendi.