Terör devleti İsrail'in gizli Gazze planı

Uzun süredir Gazze'yi abluka altında tutan terör devleti İsrail, 2 milyon sivilin insani ihtiyaçlarının bölgeye girişine izin vermiyor. Terörist İsrail’in Gazze’nin dış dünya ile bağlantısını kesmeye uğraşması ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen diktatör Sisi yönetimindeki Mısır’ın da Gazze’nin tek kara sınırı bağlantısı olan Refah sınır kapısını uzun süre kapalı tutması sebebiyle Gazzeliler zor zamanlar geçiyor.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE PLANI!

Yeni Şafak'ın haberine göre, işgal devleti İsrail’in hazırladığı yeni plana göre Gazze’nin 2.8 kilometre uzağında yapılacak olan yapay ada, kargo terminali ve bir havalimanından oluşacak. 5 milyon Euro’ya mal olacağı belirtilen projenin temel amacı ise terörist İsrail’in Gazze üzerindeki kontrolünü artırmak. Terör devleti İsrail, hazırladığı projeyi güvenliğini sağlamakla ilişkilendirmeye çalışıyor. Yapay adanın Gazze’nin dış dünyayla tek bağlantısı olacağı ve bunun da terörist İsrail tarafından kontrol edileceği bildiriliyor.

Hamas açıklanan plan ile ilgili henüz bir yorum yapmadı.