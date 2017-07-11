Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terör devleti İsrail'in gizli Gazze planı

Uzun süredir Gazze'yi abluka altında tutan terör devleti İsrail'in bölge üzerindeki kontrolünü arttırma amacıyla yeni bir plan hazırladığı ortaya çıktı.

11 Temmuz 2017 Salı 16:45
Terör devleti İsrail'in gizli Gazze planı

Uzun süredir Gazze'yi abluka altında tutan terör devleti İsrail, 2 milyon sivilin insani ihtiyaçlarının bölgeye girişine izin vermiyor. Terörist İsrail’in Gazze’nin dış dünya ile bağlantısını kesmeye uğraşması ve seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen diktatör Sisi yönetimindeki Mısır’ın da Gazze’nin tek kara sınırı bağlantısı olan Refah sınır kapısını uzun süre kapalı tutması sebebiyle Gazzeliler zor zamanlar geçiyor.

İŞGALCİ İSRAİL'İN GAZZE PLANI!

Yeni Şafak'ın haberine göre, işgal devleti İsrail’in hazırladığı yeni plana göre Gazze’nin 2.8 kilometre uzağında yapılacak olan yapay ada, kargo terminali ve bir havalimanından oluşacak. 5 milyon Euro’ya mal olacağı belirtilen projenin temel amacı ise terörist İsrail’in Gazze üzerindeki kontrolünü artırmak. Terör devleti İsrail, hazırladığı projeyi güvenliğini sağlamakla ilişkilendirmeye çalışıyor. Yapay adanın Gazze’nin dış dünyayla tek bağlantısı olacağı ve bunun da terörist İsrail tarafından kontrol edileceği bildiriliyor.

Hamas açıklanan plan ile ilgili henüz bir yorum yapmadı.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 16:45
  1. israil gazze yapay ada
  2. israil
  3. gazze
  4. terör devleti israil
  5. terörist israil
  6. israil işgal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor Şenlikleri başladı
    1. Küçükçekmece Belediyesi Yaz Spor..
    2. Türkiye'yi sarsan olayda çirkin gelişme!
    3. "Srebrenista Katliamı unutlmasın"
    4. “15 Temmuz destanı Platoda yaşatılacak”
    5. Küçükçekmece demokrasi nöbetine hazır
    6. İstanbul Yeni Havalimanı’ndan250..
    7. Fitch’ten Enerjisa Enerji A.Ş.’ye..
    8. Vodafone ve Sony Mobile'dan akıl almaz..
    9. Dacia’da Temmuz ayında cazip fırsatlar
    10. 'Dolar ve Euro'nun arkasındaki güçler..
    11. Piyasalarda hareketli dakikalar! Bir..
    12. Renault’da “Yarısını Şimdi, Kalanı..
    13. Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması!
    14. Mahalifler 5 Hizbullah milisini öldürdü
    15. Ahrar Şam kanas ekibi vurduğunu..
    16. İran'da "DEAŞ gerekçesiyle"..
    17. Orada yaşananlar ilk kez ortaya çıktı!
    18. Muhalifler arasında birleşmeler devam..
    19. Turkcell T80 fotoğraf tutkusunu yeni..
    20. Şehit çocuğuna 1 TL için tokat!
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın