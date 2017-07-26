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Terör devleti İsrail'e uyarı: Irak'tan Mağrib'e ortalık karışır!

Filistin'in Rusya Büyükelçisi Abdel Hafız Nofal, Mescid-i Aksa'da yaşanan gelişmelerin tüm Ortadoğu'yu kapsayacak bir din savaşına dönüşmesinden endişe ettiklerini söyledi.

26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:09
Terör devleti İsrail'e uyarı: Irak'tan Mağrib'e ortalık karışır!

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin kısıtlamaları nedeniyle yaşanan olayları değerlendiren Nofal, din savaşı çıkmasının kendilerini endişeye sevk ettiğini kaydetti.

"SAVAŞ, IRAK'TAN MAĞRİP'E KADAR TÜM BÖLGEYİ KAPSAR"

Nofal, "Şu anda yaşanabilecek en ciddi gelişme, bir din savaşının çıkması olur. Zira böyle bir savaş çıkarsa, Irak'tan Mağrib'e kadar tüm bölgeyi kapsayabilir" dedi.

Arap yetkililerin bu yönde olası bir gelişmenin oluşturacağı tehlikenin farkında olduğunu da belirten Nofal, hiç kimsenin böyle bir savaşa yol açacak şekilde hareket edemeyeceğini vurguladı.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2017 Çarşamba 22:09
  1. Mescid-i Aksa
  2. İsrail
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