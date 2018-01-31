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Terör devleti İsrail'den Türk müdüre gözaltı!

Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir, bir saat gözaltında tutuldu.

31 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
Terör devleti İsrail'den Türk müdüre gözaltı!

İsrail polisi akşam saatlerinde evine baskın düzenlediği Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir'i gözaltına aldıktan yaklaşık bir saat sonra serbest bıraktı.

İsrail polisi yerel saatle 22:30 sularında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde oturan Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Özdemir'in evine baskın düzenledi.

Yaklaşık 20 polis ile yapılan baskında Özdemir'in ailesi ve çocukları panik yaşadı. Kapıyı zorla açmaya çalışan polislerin daha sonra evin çatısına çıkarak arama yaptığı belirtildi.

Gözaltına alınan Özdemir, İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehir'in El-Halil (Yafa) kapısındaki David Polis Merkezi'ne (Kışla) götürüldü.

Özdemir yaklaşık bir saat sonra serbest bırakıldı.

Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçililiği ve Kudüs Başkonsolosluğu konuyu yakından takip etti.

İsrail polisinin son dönemde Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Türk vatandaşlarına yönelik gözaltı uygulamalarındaki artış dikkati çekiyor.

Haber 7

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 11:17
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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