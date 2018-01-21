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Terör devleti İsrail'den teşekkür

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün ile aralarındaki diplomatik krizin çözülmesinde oynadıkları rolden dolayı terör destekçisi ABD'nin kukla Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi'ne teşekkür etti.

21 Ocak 2018 Pazar 16:12
Terör devleti İsrail'den teşekkür

Netanyahu'nun basın ofisine ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi JasonGreenblatt'e teşekkür ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Netanyahu, Ürdün ile yaşanan krizin çözülmesinde Kushner ve Greenblatt'ın sarf ettiği çabaları takdir ediyor." denildi.

İsrail ile Ürdün arasındaki krizin çözümü

Ürdün haber ajansı PETRA'nın perşembe günü yayımlanan haberinde, "İsrail hükümetinin, 2014 ve 2017 yıllarında 3 Ürdün vatandaşının İsrail askerleri tarafından öldürüldüğü olay nedeniyle özür dilediği, söz konusu olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme sözü verdiği" kaydedilmişti.

İsrail özür diledi! 'Üzgün ve pişmanız'

İsrail Başbakanlığı da Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıklamış ve Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceğini duyurmuştu.

Netanyahu'nun dün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğü belirtilmişti.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 16:12
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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