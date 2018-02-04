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Terör devleti İsrail'den skandal işgal adımı!

Terör devleti İsrail hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini "meşrulaştıran" tasarıyı onayladı

04 Şubat 2018 Pazar 20:49
Terör devleti İsrail'den skandal işgal adımı!

İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini "meşrulaştıran" tasarıyı onayladığı bildirildi.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yer alan habere göre, hükümetin haftalık toplantısında, Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimini "meşrulaştıran" tasarı için oylama yapıldı.

Tasarının oy birliğiyle kabul edildiği ve 50 Yahudi aile barındıran Havat Gilad'ın İsrail'e göre, "meşru bir yerleşim birimine" dönüştüğü belirtildi.

Batı Şeria'daki yerleşim birimleri bazen şahıslar tarafından inşa edilirken, bazıları da hükümet kararıyla kurularak yasalara göre "meşru" kabul ediliyor. Buralarda daha çok işgal altındaki Batı Şeria'nın da İsrail topraklarına katılmasını isteyen radikal Yahudiler yaşıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarındaki tüm Yahudi yerleşim birimleri "yasa dışı" kabul ediliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor.

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık 500 bin, Doğu Kudüs'te 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı olarak Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede 1 milyona çıkarmayı hedeflediği belirtiliyor.

Nablus kenti çevresindeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınında 9 Ocak'ta bir Yahudi yerleşimci, durakta beklerken yoldan hızla geçen bir araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Saldırının sorumlusuna ilişkin bilgi verilmeyen olayın ardından Batı Şeria'daki Yahudiler, Filistinlilerin evlerine ve araçlarına taşlarla saldırılar düzenlemişti.

Ayrıca İsrail hükümetinin kararıyla Havat Gilad Yahudi yerleşim biriminin genişletildiği ve yolların kapatıldığı aktarılmıştı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 20:49
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Yahudi yerleşim birimleri
  4. Doğu Kudüs

YORUM YAZ

  • OrhanOrhan2 sa önce
    Uyumaya devamAma yuce Allahin bi plani var!
  • abdoabdo2 sa önce
    kaşınıyor fakat kaşıyan yok. teröristlerin baş çıbanı ısrael
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