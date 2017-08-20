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Terör devleti İsrail'den Şeyh Salah için korkunç suikast planı!

Arap İnsan Hakları Örgütü, 1948'de işgal edilen Filistin topraklarında faaliyet gösteren ve terör devleti İsrail tarafından tutuklanan İslami Hareket lideri Şeyh Raid Salah'ın cezaevinde öldürülmesine karşı uyarıda bulundu.

20 Ağustos 2017 Pazar 23:28
Terör devleti İsrail'den Şeyh Salah için korkunç suikast planı!

Şeyh Raid Salah'ın gözaltına alınmasının ve zindanda işgalci gardiyanların saldırısına maruz kalmasını Arap İnsan Hakları Örgütü, işgal yönetiminin Şeyh Raid Salah'ın kanunlara uygun faaliyetlerinden duyduğu rahatsızlığın boyutunu gösterdiğini ifade etti. Örgüt, Şeyh Raid Salahiçin koruma talep etti.

ÖLDÜRÜP, DOĞAL ÖLÜM GİBİ GÖSTERECEKLER

İşgal subaylarının Şeyh Raid Salah'ı cezaevinde öldürüp doğal bir şekilde vefat etmiş gibi göstermekle tehdit ettiklerini kaydeden Arap İnsan Hakları Örgütü, Şeyh Raid Salah'ın faaliyetlerine engel olamayan işgalcilerin Salah’ı ortadan kaldırmak için özel bir yol geliştirdiklerini öne sürdü. 

İsrail mahkemesi, Şeyh Raid Salah'ın gözaltı süresini 21 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

Şeyh Raid Salah, mahkemede yaptığı konuşmada, mahkumların saldırısına ve hakaretlerine maruz kaldığını belirterek, başına herhangi bir kötü olay gelmesi halinde bundan Netanyahu hükümetinin sorumlu olacağını belirtti.

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 23:28
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