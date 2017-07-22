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Terör devleti İsrailden kurnaz taktik! Gelen tepkileri hafifletmek için...

İsrail'in "Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal  arama dedektörlerini kaldırarak yerine el dedektörleri kullanma kararı aldığı" iddia edildi. Terörist İsrail askerlerinin Filistinlilere saldırmaya devam ederken İsrail medyasının bunu duyurması gelen tepkileri hafifletme çabası olarak değerlendirildi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:40
Terör devleti İsrailden kurnaz taktik! Gelen tepkileri hafifletmek için...

İsrail'in kanal 2 televizyonun haberine göre, Terör devleti İsrail tarafından Aksa  kapılarına yerleştirilen metal arama dedektörleri nedeniyle yaşanan büyük  gerginliğin ardından İsrail polisi bu geceden itibaren metal arama dedektörlerini  kaldırma kararı aldı.

İsrail'in Aksa'nın kapılarına el dedektörleriyle arama yapacak polis  güçleri yerleştireceği öne sürülen haberde, Kudüs Emniyet Müdürü Yoram Ha-Levy ve  Kudüs Belediye Başkanı Nir Berekat'ın bu adıma destek verdiği aktarıldı.

Öte yandan, Kudüs'teki son gelişmeleri değerlendirmek üzere mini  kabine toplantısı yapılacağı belirtildi.

Konuyla alakalı İsrail makamlarından resmi açıklama yapılmadı.

İSRAİL GÖZ BOYUYOR! MÜSLÜMANLARA YİNE SALDIRDI

Akit'in ulaştığı bilgilere göre, İsrail'in 3 Filistinli Müslümanı katlederek Mescid-i Aksa'nın girişine metal dedektörleri yerleştirmesinin ardından başlayan gerginlik sürüyor.

İşgal güçleri Aksa kuşatmasına devam ederken, Filistinli Müslümanlar El Halil kentinde işgal güçlerini protesto etti.

Protesto gösterisi sırasında Siyonist askerler, Müslümanların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu 17 yaşında Aziz ismindeki Filistin'li bir genç şehit oldu.

Yerel kaynaklar ise bölgede ağır yaralananlar olduğunu şehit sayısının daha fazla olabileceğini duyurdu.

OLAYLAR NASIL BAŞLADI?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da  silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda  yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri,  Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış ancak kapılara metal arama  dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal detektörler  vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif’te egemenlik  sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal detektörlerin güvenlik sağlama amaçlı  değil, Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına  danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların  takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal  olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 21:40
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