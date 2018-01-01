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Terör devleti İsrail'den bir skandal daha!

Terör devleti İsrail gözaltına alınan 'Cesur kız' Ahed Temimi'nin 5 ayrı suçtan yargılanacağını duyurdu.

01 Ocak 2018 Pazartesi 17:25
Terör devleti İsrail'den bir skandal daha!

İsrail, gözaltına aldığı Filistinli Ahed Temimi'nin güvenlik güçlerine saldırıdan yargılanacağını duyurdu.

Haaretz gazetesinin son dakika olarak verdiği habere göre, 16 yaşındaki genç kıza yöneltilen suçlamalar arasında beş kez askerlere saldırı ve taş atmak gibi maddeler var.

Ahed'in annesi Neriman Temimi için de sosyal medya yorumları nedeniyle soruşturma açıldı.

İsrail savcılığı, Temimi'nin kuzeni Nur Naci Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına bugün itirazda bulunmuştu.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Ahed Temimi ile annesi Neriman, halen gözaltında. İsrail makamları, sorgunun devam etmesi için gözaltı süresini uzatmıştı.

Yaklaşık 7 bin Filistinliyi hapishanelerinde tutan İsrail, askerlerine kafa tutan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık'ta gözaltına almıştı.

Ahed Temimi, bundan altı yıl önce ağabeyinin gözaltına alınması sırasında askerlerin karşısına dikilmiş ve dünyada gündem olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık'ta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararı imzalaması, Ortadoğu'yu yangın yerine çevirmişti. Sokağa dökülen Filistinlilerin gösterilerine İsrail ordusu çok sert şekilde müdahale etti. Çok sayıda can kaybının meydana geldiği protestolarda yüzlerce gösterici de gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 17:25
  1. Filistinli Ahed Temimi
  • Bekir gökçeBekir gökçe27 dk önce
    Allahım 55 yaşmdayım olmeden israilin yerle bir olduğunugoster yarabbi allahım amerika ve israilin şerrinden dunyayı koru allahımisrail ve amerika oldukça bu dunyauya rahat yok
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