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Terör devleti İsrail rahatsız oldu: "İşgalci demeyin"

ABD’nin İsrail Rejimi Büyükelçisi David Friedman, Amerika Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı yazarak

31 Aralık 2017 Pazar 17:45
Terör devleti İsrail rahatsız oldu: "İşgalci demeyin"

Amerika'nın Siyonist İsrail Rejimi Büyükelçisi David Friedman tüm resmi yazışmalarda İsrail işgali altındaki Batı Şeria için, “İşgal altındaki topraklar” ifadesinin kullanılmamasını istedi.

Siyonist medyada yer alan haberlere göreABD’nin İsrail Rejimi Büyükelçisi David Friedman, Amerika Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı yazarak, diplomatik yazışmalarda İsrail işgali altındaki Batı Şeria için, “İşgal altındaki topraklar” ifadesinin kullanılmamasını talep etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu talebi değerlendirmeye alacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 17:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Alparslan1071Alparslan107127 dk önce
    Biz,İT'e İT deriz...Nokta.
  • NN30 dk önce
    BELGELİ İŞGALCİBEM DEN BELGESİ VAR NATO DA VESİKASI VAR SİYONİST BAŞKA İŞGALCİMİ VAR İŞGALCİ GASP CI BELASİNİ BULSUN
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