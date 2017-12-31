Terör devleti İsrail rahatsız oldu: "İşgalci demeyin"

Amerika'nın Siyonist İsrail Rejimi Büyükelçisi David Friedman tüm resmi yazışmalarda İsrail işgali altındaki Batı Şeria için, “İşgal altındaki topraklar” ifadesinin kullanılmamasını istedi.

Siyonist medyada yer alan haberlere göreABD’nin İsrail Rejimi Büyükelçisi David Friedman, Amerika Dışişleri Bakanlığı'na bir yazı yazarak, diplomatik yazışmalarda İsrail işgali altındaki Batı Şeria için, “İşgal altındaki topraklar” ifadesinin kullanılmamasını talep etti.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın söz konusu talebi değerlendirmeye alacağı belirtildi.