Terör devleti İsrail 'köpek' olduğunu itiraf etti

Terör devleti İsrail’in Savunma Bakanı Liberman, Lübnan-İsrail sınırında yer alan Kiryat Shmona şehrinde yaptığı basın açıklamasında Suriye'de düşürülen İsrail savaş uçağı ile ilgili konuştu.

İsrail çetesninin savunma bakanlığı görevini yürüten Liberman, Haber7'de yer alan habere göre “Hiçbir kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Kararlılıkla hareket ettik ve her kışkırtmaya cevap verdik. Hayati güvenlik çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İRAN'I TEHDİT ETTİ

Lieberman, ''Şimdi havlama zamanı değil, ısırma zamanıdır'' sözleriyle saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını savundu ve ''sert ısırıldık, umarım aynıyla cevap vermemiz gerekmez'' sözleriyle İran'ı tekrar tehdit etti.