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Terör devleti İsrail işgallerini sürdürüyor

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 10 bin konutluk yeni yerleşim birimi inşa etmeyi planlıyor.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:46
Terör devleti İsrail işgallerini sürdürüyor

İsrail'in Kanal 11 televizyonunun haberine göre, İsrail makamları, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya beldesinde planladığı yeni yerleşim biriminde, 10 bin konut inşa etmeyi düşünüyor. Maliye Bakanlığının, yeni yerleşim birimiyle ilgili prosedürlerin başlatılması için Bayındırlık ve İskan Bakanlığına milyonlarca şekel kaynak aktardığı belirtildi. İsrailli bakan planı "önemli bir siyonist çalışma" olarak nitelendirdi.

Haberde ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanı Yoav Galant'ın, söz konusu planı, "önemli bir siyonist çalışma" olarak nitelendirdiği kaydedildi. İsrail'in 1967'den bu yana Batı Şeria'da 131, Doğu Kudüs'te 10, Batı Şeria'nın tepelerindeki bölgelerde ise 116 yerleşim birimi kurduğu ifade ediliyor. Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinde yaklaşık yarım milyon, Doğu Kudüs'tekiler de ise 220 bin yerleşimcinin ikamet ettiği kaydedilirken, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşimcilerin sayısını kısa sürede bir milyona çıkarmayı istediği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:46
  1. İsrail
  2. Doğu Kudüs
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