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Terör devleti İsrail Filistinlileri idam edecek

Terör devleti İsrail Parlamentosu'dan Filistinlilere idamı öngören yasa tasarısı ilk tur oylamasında geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:47
Terör devleti İsrail Filistinlileri idam edecek

Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarı İsrail Parlamentosu Knesset’te ilk tur oylamaya sunuldu.

120 KİŞİDEN 52'Sİ İDAMDAN YANA OY KULLANDI

Parlamentonun 120 üyesinden 52’si lehte oy kullanırken, 49 üye tasarıya karşı çıktı. Tasarının bir kanun haline gelebilmesi için parlamentoda yapılacak 3 tur oylamayı geçmesi gerekiyor.

NETANYAHU DESTEKLEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Oylamadan önce konuşan İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, tasarıya tam destek verdiğini belirterek, katliam yapanların hayatlarını parmaklıklar ardında geçirmemesi gerektiğini ölüm cezasına çarptırılması gerektiğini söyledi.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 21:47
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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