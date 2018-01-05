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Terör devleti ABD'den 'Pakistan' hamlesi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a 'güvenlik yardımını' askıya aldığını bildirdi.

05 Ocak 2018 Cuma 02:49
Terör devleti ABD'den 'Pakistan' hamlesi!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'a "güvenlik yardımını" askıya aldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın brifinginde ABD ile Pakistan arasında son dönemde yaşanan diplomatik gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nauert, "Taliban ve Hakkani grubu gibi gruplara karşı çok emin adımlar atana kadar Pakistan'a güvenlik yardımını askıya alıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Nauert, toplam ne kadar yardımın kesileceğini ise belirtmedi. Nauert, "Rakam hakkında hala çalışmamız devam ediyor." dedi.

Pakistan'ın teröristlere güvenli bölge oluşturmaması gerektiğini vurgulayan Nauert, "Pakistan'la ikili ilişkilerimizi tekrar yenilemeyi ümit ediyoruz." diye konuştu.

PAKİSTAN: İDDİALAR ASILSIZ

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçlamış ve Pakistan'a bu yıl içinde yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı askıya alacağını belirtmişti.

Bunun üzerine Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ise Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek "söz konusu iddiaların asılsız olduğunu" kaydetmişti.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 02:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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