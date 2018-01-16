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Terör devleti ABD'den flaş Filistin kararı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı' açıklamasını yaptı.

16 Ocak 2018 Salı 23:06
Terör devleti ABD'den flaş Filistin kararı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünü "tekrar gözden geçirmek üzere" askıya aldığını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

Nauert, "ABD, tekrar gözden geçirmek üzere Filistin'e verilecek 65 milyon dolarlık yardımı askıya aldı." ifadesini kullandı.

"ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz"

Yardımın askıya alındığını ve iptal edilmediğini bildiren Nauert, "ABD olarak bazı değişikliklerin yapılmasını bekliyoruz." dedi.

Nauert, 65 milyon dolarlık yardımın askıya alındığını ancak 60 milyon dolarlık yardımın ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA) verileceğini belirtti.

Sözcü Nauert, Donald Trump yönetiminin aldığı bu kararın BM'de yapılan Kudüs oylamasıyla alakalı olmadığını söyledi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 23:06
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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