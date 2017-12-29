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Terör devleti ABD'den Filistinlilere hakaret

ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Filistin’in ABD’nin Kudüs kararına karşı ortaya koyduğu tavrın “çirkin, kışkırtıcı ve haksız” olduğunu söyledi.

29 Aralık 2017 Cuma 20:03
Terör devleti ABD'den Filistinlilere hakaret

İsrail’in Jerusalem Post gazetesine verdiği röportajda açıklamalarda bulunan ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Friedman, “İsrail, (ABD’nin olmadığı) ve başka bir devletin arabuluculuğunda olacak herhangi bir barış görüşmesine asla katılmaz.” dedi.

ABD OLMADAN...

Friedman, ABD’nin müdahalesi olmadan İsrail ile Filistin arasında barışın sağlanmayacağına vurgu yaparak, “Sadece Birleşik Devletler, tarihi bir barışın sağlanmasını sağlayacak bölgesel bir güvenilirliğe sahiptir." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıması ve ABD’nin Filistin Kurtuluş Örgütü’nün (FKÖ) Washington temsilciliğini kısmi olarak kapatmasını ABD halkının iradesi olarak niteleyen Friedman, “Biz kanun devletiyiz. Bu kanunlar önemli hükümet politikalarını yansıtmak için var. Filistinlilerin de bu yasalara uymamaları için hiçbir neden yok. Eğer uyarlarsa bu kanunlarla barış süreci çok hızlı bir şekilde ilerler.” şeklinde konuştu.

"FİLİSTİNLİLERİN YAPTIKLARI ÇİRKİN"

Friedman, Filistin’in ABD’nin Kudüs kararına karşı ortaya koyduğu tavrın “çirkin, kışkırtıcı ve haksız” olduğunu ileri sürerek, “(Filistinlilerin bazı tepkileri) Çirkin, kışkırtıcı, haksız ve anti-Semitikti. Bu tepkiler çok fazla duygusaldı ve maalesef aşırıydı. Çünkü Amerika, İsrail'in egemenliğinin sınırları da dahil olmak üzere Kudüs'ün son statüsü ile ilgili konularda net bir tavır takınmadı.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 20:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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