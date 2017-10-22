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Terör destekçisi ABD’nin YPG yalanları

SDG'nin terör örgütü PKK ile iç içe olduğuna dair detaylar çarşaf çarşaf ortaya dökülüyor. Bu kirli ittifaka göz yuman ABD yönetimi YPG yalanlarını sürdürüyor.

22 Ekim 2017 Pazar 11:35
Terör destekçisi ABD’nin YPG yalanları

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı savaşta desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), terör örgütü PKK ile işbirliğine dair her gün yeni deliller ortaya çıkıyor. Ancak Washington yönetimi kendi ülkelerinde de 'terör listesinde' olan PKK ile örgütün Suriye uzantısı olan YPG'nin oluşturduğu SDG'ye bağlı 50 bin militanı desteklemeye devam edeceklerini söylüyor. İşte ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri adı altında silahlandırdığı terör örgütleri hakkında söylediği yalanlar:

PKK'YA SİLAH GİTMEYECEKTİ

PKK ile YPG'nin terör birlikteliğini örtmek için isim yalanı ortaya atıldı. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, "Kendilerine YPG diyorlardı. İsimlerini değiştirmelerini söyledik. Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler" itirafında bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerleri, bölgedeki YPG'lilerle birlikte Amerikan bayrağı açarak pozlar verdi. ABD askerleri YPG armalarıyla görüntülendi. ABD'li yetkililer YPG'ye verilen silahların PKK'nın eline düşmeyeceğini söyledi. Ancak terör örgütüne ücretsiz şekilde TIR'larla taşınan tanksavar ve geri tepmesiz toplar gibi ağır silahlar Türkiye'deki PKK'lı teröristlerden çıktı. ABD, örgüte sadece silah değil iş makinesi ve zırhlı araç gibi kıymetli ekipmanlar da verdi.

KATLİAMLARA GÖZ YUMULDU

Batı'dan gelerek YPG saflarında savaşan onlarca militana göz yumuldu. ABD'liler, Almanlar, İngilizler, Kanadalı ve Avustralyalılar, YPG saflarında savaşırken öldürüldü. ABD liderliğindeki koalisyon, Rakka operasyonunu SDG içindeki Arapların yapacağını ve ardından kent yönetiminin yerel halka bırakılacağını söyledi, ancak bu gerçekleşmedi. ABD'nin "İçlerinde PKK yok" dediği SDG, Rakka'yı DEAŞ'ın elinden aldıktan sonra ilk iş şehir meydanında terörist elebaşısı Öcalan'ın posterlerini açtı. SDG, Rakka'nın kendilerine bağlı özerk bölge yapılacağı hayalini itiraf etti.

YPG militanlarının Rakka'dan kaçmak isteyen DEAŞ teröristleriyle yaptığı anlaşmalar gündeme getirilmedi. SDG'yi oluşturan YPG militanlarının DEAŞ'a karşı "kahramanca mücadele eden bir güç" imajıyla uluslararası toplum nezdinde itibar kazandırılmaya çalışıldı. Ancak YPG'nin aslında DEAŞ ve Esad rejimi ile işbirliği içinde çalıştığını ortaya koyan raporlar ortaya çıktı.
YPG'nin kontrol altında tuttuğu bölgelerde on binlerce Arap ve Kürt sivili zorla yerlerinden ettiği, nüfus ve tapu kayıtlarını imha ettiği ve savaş suçu işlediği belirlendi. Ancak ABD buna sessiz kaldı.

"RAKKA'DA PKK VARLIĞI DAHA ÇOK SORUNUN ORTAYA ÇIKMASI DEMEK"

Eski İsveç başbakanı ve halihazırdaki Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Carl Bildt, Rakka operasyonuyla alakalı olarak "Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması, tabiki kutlanması gereken bir gelişmedir. Ancak bölgeye PKK'lı teröristlerin yerleştirmesi daha çok sorunun ortaya çıkmasına neden olur" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2017 Pazar 11:35
  1. YPG
  2. PKK
  3. ABD
  4. RAKKA
  5. Suriye
  • aliali21 sa önce
    Halit olan yorumusaKürdlerde türkler içerisinde kadar ateist yoktur Doğu perincik ateistir ona saygı duyursunona hıc sesınız yok türkiyede komınıst partisi var onada ses yok sadece kürdler bozulmuş Türkler hepsi masum ne kadar iftirayı ne kadar ırkçısin.
  • alaettin alaettin 21 sa önce
    daha geçen bir israil adına yazılmış metin okudumbueada 240 000 bin mi 70 bin miyahudikürt getirileceği yazıyordu bunu ayni anda tekrar ettim dikkat edin bukadar yahudi kürt diye bahsederhepsi müslüman kürtleri azdirmayin gayreti için ne gerekiyorsa yapiyor
  • HalitHalit22 sa önce
    Kürtler çok bozuldu.içleri ajan dolu.bozulmasa amarika ile birlikte hareket etmezler.amarika kürtleri kullanıyor işleri bittimi bir leş gibi bırakıp gidecekler.iseaile amarikaya avrupaya sırtlarını dayadılar.halbuki benim peygamberim ne diyor onlar size dodt olmazlar
  • AbdoAbdo22 sa önce
    Zaten pkk nın yüzde 75 şi hıristiyan abd , ermeni , yahudi karışımı
  • HanzoHanzo22 sa önce
    Irkçı sam amcaları ve eşcinsel pkaka çocukları birbirlerine yakışıyor. Biz işimize bakalım. Bizim işimiz Islam birliğini sağlamak. Bizde Afgan Mücahitleri destekliyelim.
  • ferzendeferzende23 sa önce
    Kürdler bin seneden beri Türklerle beraberderler Osmanlı tarihinde okudum bir zaman kürd emirlerinde Bedirhan padışahyuz otuz bin asker alarak Balkan savaşlarda Osmanlılara yardım etmiştisavaş sonunda otuz bin askeri şehit düşmüştü Çanakkale'de kürdler gene Türklerle beraber şehid verdiler Malazgirta gene kürdler Alpaslanla berabersavaşetiler işte kürdler şimdide Türklerin en gadar düşmanı oldular kürdlere pkk terörist Marksist leninist şer odaklarıermenilergibi çirgin damgalarla itham ediyorlar rusyada bin seneden beri Türklere düşman idi şimdide dost olmuş. Işte dünya siyaseti böylece insanların dinini süpürüpgötüryor insani vahşi bir canavar yapar. Bunun için Bediuzamandemişki ya Rab beni şeytanın şerrinden ve siyasetten muhafaza eyle ve koru.
  • MehmetyaziciMehmetyazici23 sa önce
    Kufurede edebiktim
  • At cambazıAt cambazı1 gün önce
    Taktiksel olarak vize konusuna yaklaşım sergiliyorlar. Hem pkk ya desteğini kabul ettirmek istiyor hemde fetö deki durumu oldubittiye getirerek vizeyle takas yapacak kesinlikle sıkı durmalıyız gevşersek iş kötü
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