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Terör destekçisi ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap

Terör destekçisi ABD’nin Dışişleir Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başını ABD'nin çektiği koalisyon güçlerinin 'Suriye'de terör örgütlerine destek veriyorlar." sözlerini "gülünç" olarak nitelendirdi.

Terör destekçisi ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap
Eklenme: 28 Aralık 2016, 09:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başını ABD'nin çektiği koalisyon güçlerinin 'DEAŞ dahil olmak üzere YPG-PYD terör örgütlerine destek verdiği' yönündeki açıklamalarına ABD'den yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Erdoğan'ın sözlerini 'gülünç' olarak nitelendirdi ve ABD'nin YPG'ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca DEAŞ'a karşı taktiksel destek verdiklerini savundu.

"YPG'YE TAKTİKSEL DESTEK VERİYORUZ"

Başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili yorumları olup olmadığı sorulan Toner, 'Doğrusunu söylemek gerekirse bu gülünç. Hepinizin de görebileceği gibi doğruluk temelinden yoksun. Bizim koalisyon içindeki, Kuzey Suriye'deki, Irak'taki eylemlerimize bakanlar bizim yüzde yüz DAEŞ'i yenip yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez' diye konuştu.

ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara silah verdiğini, Türkiye-Suriye sınırın teröristlerden arındırılması için de Türkiye'ye destek verdiğini belirten Toner, YPG'ye ise DEAŞ'e karşı mücadelede yalnızca taktiksel destek verdiklerini söyledi.

Toner 'Bizim müttefikimiz YPG'ye saldırırsanız biz de size El Bab'da destek vermeyiz mesajı mı vermek istiyorsunuz' sorusunu da 'Hayır hiç öyle bir izlenim yaratmak istemiyorum. Türkiye NATO müttefiki ve DAEŞ'e karşı koalisyonda güçlü bir ortak. Kesinlikle öyle bir mesaj verdiğimiz izlenimi yaratmak istemeyiz' diye yanıtladı.

 
EtiketlerRecep Tayyip ErdoğanABD Dışişleri BakanlığıABD Dışişleri Bakanlığı sözcüleriDEAŞYPGSuriye Demokratik Güçleri (SDG)
HABER YORUMLARI
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hercai

Yakalandiklarini anladilar, cok yakinda Incirlik Ussu' de kapanirsa dogrulugumuz tespit edilmis olur.

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Bir KÜRT

Amelleriniz ortada izlenim vs hikaye okuyor.Ama artık uyanan bir Türkiye var.Boşuna/sizin de zamanınız gelecek hımerak etmeyin. ..

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murathoca

SİZİN NE ŞEREFSİZ OLDUĞUNUZU BİLMEYEN KALDIMI DÜNYADA hala inkar ediyorsunuz yaptığınızı her kez biliyor hala yok diyorsunuz dünya babanızın malı değil avrupa kaşkınları elbet belanızı bulacaksınız hiç bir devlet sonsuza dek yaşayamaz kadıki ABD toplama milletle.

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Ali

Bence kıvırıyor...

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Ömer halis

şehit edilen her güvenlik güçlerinin kanında amerika almanya avrupa ülkeleri ve natonun parmağı var. Bunu anlamak için ileri üstün zekalı olmaya gerek yok.Tavşana kaç tazıya tut anlayışı ile Türkiyeyi yıllardır bu pkk denen bela ile uğraşmaya mecbur bıraktılar.bu pkk belası ile uğraşmaktan hep geri kaldık.bu hainiki yüzlü katilülkeler yıllarca terör örgütüne silah ve para yardımı yaptılar.bide utunmadan sıkılmadan kınama mesajları yolluyorlar

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Murat Taşcı

Kelime oyunu. Niyetleri, amelleri ile sabit.

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huseyin

bu cevaba (maymunlar bile guluyoryakinda sinamalarda(abd soylemene gerek yok deasypgpkksenin urünün bunu bilmeyen yok cocuklar bile biliyor

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Ali AK

ABD nin bu yanıtına bizde neremizle güleceğiz bilemedim

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0406

Terörist abd..!

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