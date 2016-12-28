Terör destekçisi ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başını ABD'nin çektiği koalisyon güçlerinin 'DEAŞ dahil olmak üzere YPG-PYD terör örgütlerine destek verdiği' yönündeki açıklamalarına ABD'den yanıt geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Erdoğan'ın sözlerini 'gülünç' olarak nitelendirdi ve ABD'nin YPG'ye silah desteği sağlamadığını, yalnızca DEAŞ'a karşı taktiksel destek verdiklerini savundu.



"YPG'YE TAKTİKSEL DESTEK VERİYORUZ"



Başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında Erdoğan'ın açıklamaları ile ilgili yorumları olup olmadığı sorulan Toner, 'Doğrusunu söylemek gerekirse bu gülünç. Hepinizin de görebileceği gibi doğruluk temelinden yoksun. Bizim koalisyon içindeki, Kuzey Suriye'deki, Irak'taki eylemlerimize bakanlar bizim yüzde yüz DAEŞ'i yenip yok etmekten başka bir çabamız olduğunu söyleyemez' diye konuştu.

ABD'nin Suriye Demokratik Güçleri içindeki Arap unsurlara silah verdiğini, Türkiye-Suriye sınırın teröristlerden arındırılması için de Türkiye'ye destek verdiğini belirten Toner, YPG'ye ise DEAŞ'e karşı mücadelede yalnızca taktiksel destek verdiklerini söyledi.

Toner 'Bizim müttefikimiz YPG'ye saldırırsanız biz de size El Bab'da destek vermeyiz mesajı mı vermek istiyorsunuz' sorusunu da 'Hayır hiç öyle bir izlenim yaratmak istemiyorum. Türkiye NATO müttefiki ve DAEŞ'e karşı koalisyonda güçlü bir ortak. Kesinlikle öyle bir mesaj verdiğimiz izlenimi yaratmak istemeyiz' diye yanıtladı.