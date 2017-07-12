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Terör destekçisi ABD'den 15 Temmuz uyarısı!

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye’de bulunana vatandaşlarını, 15 Temmuz darbe girişiminin yaklaşan yıldönümü sebebiyle dikkatli olmaya çağırdı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:19
Terör destekçisi ABD'den 15 Temmuz uyarısı!

Büyükelçiliğinin internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Amerikan vatandaşlarını, 15 Temmuz ve önceki günlerde, darbe girişimi yıldönümüyle ilgili olarak ülke genelinde halka açık yerlerde toplantı ve gösteriler gibi büyük etkinlikler gerçekleşebilir. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'de seyahat eden ABD vatandaşlarını dikkatli olmaya ve gösteriler ile büyük kalabalıklardan uzak durmaya çağırıyor" dendi.

Büyükelçilik ayrıca vatandaşlarını yerel haberleri takip etmeye çağırarak barışçıl gösterilerin bile ‘şiddet' riskini taşıdığı uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 20:19
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