Terör destekçisi ABD için harekete geçildi!

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz yaptıkları basın açıklamasında terör örgütü PKK/PYD'ye silah desteği veren ABD'ye dava açacaklarını duyurdu.

İşte o açıklama:

ABD’nin PYD/YPG ye Silah verdiğini ve verdiği bu silahlarla Fırat Kalkanı harekatı ve Zeytindalı harekatında şimdiye kadar 100’den fazla askerimiz Şehit olmuştur. Ayrıca PYD/YPG ye verdiği silahlar Doğu ve Güneydoğuda PKK’nın eline geçmiş, PKK’ya verdiği bu silahlarla da yüzlerce güvenlik görevlimiz Şehit olmuştur.

Ayrıca ABD’nin PYD/YPG ye silah verdiğini kendileri de kabul etmekte, ilerde bu silahların toplatılacağı kendileri tarafından basına açıklama yapmak suretiyle deklare edildiği görülmektedir. Yani ABD bu örgütlere silah verdiğini kendileri de kabul etmektedirler.



Bütün bu gerçekler ve itiraflar ortada iken biz Şehit Aileleri ve Gaziler olarak uluslar arası hukuktan doğan haklarımızı kullanarak ABD yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağız. ABD’nin verdiği silahlarla Şehitler veriyoruz, Gaziler veriyoruz. Bu uluslar arası hukuka aykırı bir durumdur. ABD uluslar arası sözleşmelere aykırı davranmıştır. Dün bir tankımıza yönelik yapılan saldırı da ABD’nin silahları kullanılmıştır. ABD’nin bu yaptıklarının yanına Kar kalmaması için yarın Ankara Cumhuriyet Savcılığına Şehit Aileleri ve Gazilerimiz adına suç duyurusunda bulunacağız.