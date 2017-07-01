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DAEŞ gelirinin yüzde 80'ini kaybetti

İngiliz şirketi IHS Markit, terör örgütü DAEŞ'in 2015 yılına göre kontrolü altındaki toprakların yüzde 60'ını kaybettiğini ve gelirinin yüzde 80 azaldığını açıkladı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:06
DAEŞ gelirinin yüzde 80'ini kaybetti

Dünyanın belli başlı endüstrileri için kritik bilgi, analiz ve çözümler sunan İngiliz şirketi IHS Markit’in son hazırladığı rapora göre terör örgütü DAEŞ gelirlerinde yüzde 80 oranında düşüşün yanısıra, Irak ve Suriye’de kontrolü altındaki toprakların da yüzde 60’ını kaybetmiş bulunuyor.

Terör örgütününün 2015 yılı Ocak ayında kontrolü altındaki toprakların büyüklüğü 90,800 metre kare iken, bu alan Haziran 2017 de 36,200 metre kareye gerilemiş bulunuyor.

Raporu değerlendiren IHS Markit’in Ortadoğu analistlerinden Columb Strack ‘‘DAEŞ’in yükselişi ve düşüşü hızlı enflasyon ve bunu takip eden sürekli gerileme gibi karakterize edilebilir. ‘Hilafet’ in ilan edilmesinden üç yıl sonra grubun yönetim projesinin başarısız olduğu açıktır’’ değerlendirmesinde bulundu.

Rapora göre ‘halifeliğin’ küçülmesi ile birlikte IŞİD’in aylık gelirleri de 2015’in ikinci çeyreğinde 81 milyon dolar iken,yüzde 80’lik bir azalma ile 2017 ikinci çeyreğinde 16 milyon dolara gerilemiş bulunuyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:06
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  2. daeş'in geliri
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