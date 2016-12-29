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Terör bülteni Evrensel’den skandal ifadeler… Bakın teröristler için hangi ifadeleri kullandılar!

Tunceli’den gelen şehit haberi ile yüreğimiz dağlandı. Ancak terör örgütünün yayın organı gibi çalışan Evrensel bu olay üzerinden bir kez daha büyük bir skandala imza attı. Evrensel çatışmada etkisiz hale getirilen DHKP-C’li teröristler için ‘Gerilla’ ifadesini kullandı.

Terör bülteni Evrensel’den skandal ifadeler… Bakın teröristler için hangi ifadeleri kullandılar!
Eklenme: 29 Aralık 2016, 13:35
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Terör ile mücadele konusunda zor günlerden geçtiğimiz günlerde terör destekçilerinin skandallarının ardı arkası kesilmiyor.

Terör örgütü PKK’nın yayın organı gibi çalışan Evrensel bu kez DHKP-C’li teröristlere sahip çıktı.

Tunceli’den gelen şehit haberi ile yüreklerimiz dağlanmışken Evrensel isimli terör bülteni askerlerimizi kalleşçe şehit eden DHKP-C’li teröristler için ‘Gerilla’ ifadesini kullandı.

Skandal sadece bununla da sınırlı değil. Evresel’in ‘haberi’nde kalleş saldırıda şehit düşen askerlerimiz için ‘Şehit’ ifadesinin yerine ‘hayatlarını kaybettiler’ ifadesinin kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu konuda yetkililerin bir an evvel harekete geçmesi bekleniyor.

İşte o hainliğin görüntüsü:

 

 
Etiketlerevrenseltuncelişehitçatışmadhkp-cterör örgütügerilla
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