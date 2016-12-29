Terör bülteni Evrensel’den skandal ifadeler… Bakın teröristler için hangi ifadeleri kullandılar!

Terör ile mücadele konusunda zor günlerden geçtiğimiz günlerde terör destekçilerinin skandallarının ardı arkası kesilmiyor.
Terör örgütü PKK’nın yayın organı gibi çalışan Evrensel bu kez DHKP-C’li teröristlere sahip çıktı.
Tunceli’den gelen şehit haberi ile yüreklerimiz dağlanmışken Evrensel isimli terör bülteni askerlerimizi kalleşçe şehit eden DHKP-C’li teröristler için ‘Gerilla’ ifadesini kullandı.
Skandal sadece bununla da sınırlı değil. Evresel’in ‘haberi’nde kalleş saldırıda şehit düşen askerlerimiz için ‘Şehit’ ifadesinin yerine ‘hayatlarını kaybettiler’ ifadesinin kullanılması da dikkatlerden kaçmadı.
Bu konuda yetkililerin bir an evvel harekete geçmesi bekleniyor.
İşte o hainliğin görüntüsü: