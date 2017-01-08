Terör bittiğinde Türkiye “yükselen yıldız” olacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, terörün ülkelerin ortak sorunu olduğunu belirterek, “Türkiye, terör belasını def ettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak” dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleriyle birlikte Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı makamında ziyaret etti.

SORUNLU COĞRAFYA

Ziyarette ülke gündemine ilişkin konulara değinen ATO Başkanı Baran, Türkiye’nin çok sorunlu bir coğrafyada hem dış hem de iç sorunlara rağmen istikrarını ve güvenini korumayı sürdürdüğünü kaydetti. Baran, “Terör konusu bugün sadece Türkiye’nin değil, üçüncü dünya ülkelerinin de gelişmiş ülkelerin de ortak sorunudur. Sayın Cumhurbaşkanımız terör konusunda seferberlik ilan etti. Biz de bu seferberlik ilanına katılıyoruz. Zaten patlayan her bomba umdukları gibi bizi bölmüyor aksine bizi birbirimize biraz daha bağlıyor, kenetliyor. Biz Ankara Ticaret Odası olarak devletimizin yanındayız, üzerimize düşeni de yaparız” dedi. 15 Temmuz’da halkın tankların önüne yatarak dünyada hiçbir topluluğun gösteremeyeceği büyük bir cesaret gösterdiğini anlatan Baran, “Türkiye, terör belasını defettiğinde dünyanın yükselen yıldızı olacak” dedi.

HAVA ULAŞIMINA VURGU

ATO olarak marka bilinci geliştirmek için Marka Festivali yaptıklarını anlatan ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik uygulamaya koyacakları projeler hakkında bilgi verdi. Nefes Kredisi ile Ankara tüccarına 1 milyar liralık bir kredi imkanı sağladıklarını dile getiren ATO Başkanı Gürsel Baran, şehrin ekonomik anlamda kalkınması için hava ulaşımı konusunun önemine dikkat çekti.