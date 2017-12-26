Terör bitti hayat onlar için yeniden başladı

BİTLİS - ELAZIĞ İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis’in Hizan Belediyesi ile Elazığ’ın Karakoçan Belediyeleri, altyapı ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra gerçekleştirdikleri sosyal belediyecilik faaliyetleriyle hem ilçelerinin çehresini değiştirdi hem de vatandaşların hayat standartlarını yükseltti.

Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, geçen yıl aralık ayında belediye başkan vekili olarak görevlendirildiğini anımsattı.

Belediyeyi borçlu şekilde devraldıklarını belirten Hamitoğlu, “12 milyon lira borç vardı. Bir yıla yakın sürede borcumuzu 6 milyon liraya indirdik. Piyasa borçlarını temizledik, kamu borçlarının bir kısmı kaldı. İlçenin belediye hizmetleri açısından birçok sorunu vardı. Araç parkında birçok eksik vardı. Yeni bir ekskavatör, vidanjör, itfaiye, kar temizleme ve küçük araçlar aldık. Ekipman anlamında hiçbir eksik bırakmadık. En büyük sıkıntılarımızdan biri 1978 yılında yapılan içme suyu şebekesiydi. Ne yazık ki günün 6 saati su verilse diğer saatlerde su kesiliyordu, bazen de günlerce su gelmiyordu. Musluklardan su akmazdı. Aynı zamanda kanalizasyonlarda problemlerimiz vardı” diye konuştu.

İlçenin tüm içme suyu şebeke hattının yaklaşık 15 milyon liraya ihale edildiğini kaydeden Hamitoğlu, 2018 yılında da bütün şebekeleri ve depoları yenileyeceklerini belirtti. Halkın artık daha sağlıklı ve iyi bir hizmet alacağını ifade eden Hamitoğlu, “Halkımız, artık su kesintileri, sağlıksız su ve depolardan kurtulacak, daha modern, sağlıklı ve hijyenik su içme şansı elde edecek” dedi.

Hamitoğlu, gençlerin terör örgütünün eline düşmemesi ve onlara sahip çıkmak için çok sayıda çalışma yürüttüklerini, ilçede 3 bini yatılı olmak üzere 9 bine yakın öğrenci bulunduğunu, bunların sosyal, kültürel ve sportif anlamda gelişmesi için imkan sağladıklarını kaydetti.

KARAKOÇAN’DA HIZLI İLERLİYOR

Elazığ Karakoçan’da ise DBP’li Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman’ın terör soruşturması kapsamında görevden alınmasının ardından yerine Mehmet Kocabey getirildi. Kocabey’in göreve gelmesiyle ilçeye 5 milyon lira tutarında yatırım yapıldı. 2018’de ise bu rakamın 10 milyon liraya çıkartılması hedefleniyor. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Kocabey, yaptığı açıklamada, görevlendirmeden sonra Karakoçan’a hizmet etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Karakoçan’ın doğal güzellikleri, kırsal alanları, hayvancılığı ve insanının güler yüzüyle öne çıkan bir ilçe olduğunu vurgulayan Kocabey, görevlendirme yapıldıktan sonra ilçeye 10 aylık sürede ciddi hizmetler ve yatırımlar yapmak için çalıştıklarını dile getirip, “Görevlendirme yapıldıktan sonra belediyenin sorunları, vatandaşların talepleri ve sıkıntıları tahlil edilerek, yapılması gereken ana hizmetler tespit edildi. Bismillah denilip başlandı. Kısa süre içerisinde altyapı ve üstyapıda çok ciddi işler yapıldı. İlçemizin kanalizasyon ve içme suyuyla ilgili sorunları giderildi. Bunların maliyeti 1 milyon lirayı buldu. İlçemizde kanalizasyon ve içme sorunu olan herhangi bir mahallemiz kalmadı. 3-5 yılda yapılamayacak hizmetler 10 ayda ilçemize kazandırıldı” dedi.

10 kilometreden fazla yolun asfaltlandığını, yeni yollar açıldığını, okul ve hastane yolları yapıldığını aktaran Kocabey, imar planında uygulamanın yapılmadığı yerlerde uygulama yapıldığını söyledi.

DOĞALGAZ GELDİ

Sosyal kültürel alanda ciddi faaliyetler yaptıklarını ifade eden Kocabey, çocuk ve gençleri önemsediklerini, Bahçelievler Mahallesi’nde 680 bin liraya mal olacak güzel bir semt sahasının yapımına başlandığını belirtti ve “En büyük hizmetlerden biri de ilçeye doğalgazın kazandırılmasıdır. Doğalgaz büyük nimet. Ana hattın ilçemize yakın bir yerden geçmesi ve bizim girişimlerimiz sonucu ilçemiz doğalgaza kavuştu. 18 Aralık itibarıyla sistemimize doğalgaz verildi. Doğalgaz gibi büyük bir nimeti insanlarımız kullanacaklar. Bundan gurur duyuyoruz, belediye ve kaymakamlık olarak vesile olduk” dedi.