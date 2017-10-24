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Terör Avrupa'da kol geziyor

PKK üyeleri Avrupa'nın birçok kentinde 100'e yakın eylem gerçekleştirirken, bu ülkelerin yetkilileri yapılan terör propagandasına sessiz kalmayı tercih ediyor.

24 Ekim 2017 Salı 15:15
Terör Avrupa'da kol geziyor

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'da ziyaret edilmesini ve serbest bırakılmasını talep eden örgüt üyeleri, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsviçre, Norveç, Danimarka, İsviçre, İtalya, Belçika, Yunanistan, Galler ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde birçok noktada protesto gösterileri düzenledi.

Brüksel'de son bir ay içerisinde üç kez polis kontrolünde PKK pankart ve flamalarını sallayan örgüt yandaşları, diğer Avrupa kentlerinde de aynı tolerans ve rahatlığı yaşıyor. Avusturya'nın Graz şehrinde belediye otobüs ve tramvaylarının yanı sıra, şehrin en büyük reklam panosunda da örgüt propagandası için reklamlar verildi.

AVRUPA KONSEYİ ÖNÜNDE SÜRESİZ EYLEM

HDP'nin firari milletvekilleri, PKK'nın Avrupa sorumluları, Kuzey Irak'tan Goran Hareketi yetkilileri, MLKP'nin siyasi kolu olarak anılan ESP'nin Avrupa Sorumlusu, gurbetçilere karşı terör eylemlerine başlayacağını duyuran PKK Avrupa gençlik yapılanması ve bir çok örgüt üyesinin katılımıyla Avrupa Konseyi (AK) önünde başlayan protestoda, İşkenceyi Önleme Komitesi'nden (CPT) Öcalan'ı ziyaret etmeleri talep edildi.

Beş kişilik bir grubu kabul eden CPT, olumsuz yanıt vererek örgüt yandaşlarına kapıyı kapattı. Toplanan kalabalık örgüt elebaşına ziyaret gerçekleşene kadar AK ve CTP önünde süresiz oturma eylemi yapacaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 15:15
  1. PKK
  2. Abdullah Öcalan
  3. Almanya
  4. Avusturya
  5. Fransa
  6. İngiltere
  7. Hollanda
  8. İsviçre
  9. Norveç
  10. Danimarka
  11. İtalya
  12. Belçika
  13. Yunanistan
  14. Galler
  15. Brüksel
  16. HDP
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 9 sa önce
    Besledikleri Terör Avrupa'yı, Bir Gün, Mutlaka Vuracak. Hiç Şüphesiz.
  • KılıçKılıç10 sa önce
    Birgün namlular bunlara döndüğüzaman bakarız hallerine
  • AydınAydın11 sa önce
    Avrupanın çapsızsiyasetçileri bizi endişelendiriyor
  • YobazsavarYobazsavar11 sa önce
    Kurtler ozgurluk bagimsizlik isteyen kardes halk.destekliyoruz.tek teroristler islami teroristler ve heryerdeler.gebert gebert bitmiyo bi isid kafali yobaz seriatcilar.
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp14 sa önce
    Tarihi yanlış koydum ; Protokoller 1897 - 1905 arası ; 1905 de 100 yıla ihtiyacımız var demişlerdi ;yani 2005 civarı . . . bugün 2017yakın sayılır . . . geriye kalanı tamam. Teşekkürler ve özür dilerim. İsfendiyar
  • ahmetahmet14 sa önce
    AB PKK yı terör örgütü kabul ediyordu bildiğim kadarıyla, etmeseydi ne yapacaktı acaba?
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp15 sa önce
    Yanlış ola bilirim ancak zamanlama tamam ; 2005 de 100 yıla ihtiyacımız var deyen İsrail, dünya krallığını kurmaya hazırlanıyor gibi ; alameti şu : tüm Avrupayı huzursuz edeceğiz, iflaslar çoğalacak : kaynak - Protokoller. . . göreceğiz . . .
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp15 sa önce
    Tek cevap : tabii cesur isen ; korkak bir kukla değilsen : Hemen Öcalanı AS . . . as . . . as 30 ,000 kişinin katilini 
  • MM15 sa önce
    Haytutlar haytut ulkelerde kezer.
  • MM16 sa önce
    Bu ulkeler hebsi turkiye dusmani .yaziklar olsun.
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