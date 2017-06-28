Termometreler çıldırdı! O kent 60 dereceyi gördü… Sokakta yürümek bile imkansız

Siverek ilçesi Mustafa Remzi Bucak Bulvarı'nda bulunan termometre saat 12.00'de güneşteki sıcaklığı 41 derece olarak ölçerken, saat 16.00 sularında 60 dereceyi gösterdi. Hava sıcaklığı güneşte 60 derece olarak ölçülürken, gölgede ise 45 dereceyi buldu. Gece saatlerinde serinlemeye başlayan hava 30 derece olarak ölçüldü.

Günlük yaşamın zorlaştığı ve hava sıcaklığının tavan yaptığı saatlerde vatandaşların dışarıya çıkmamasıyla cadde ve sokaklar boş kaldı. Gölgelik alanlarda serinlemeye çalışan vatandaşlar, parklara ve kafelere akın etti. Sıcaklardan kurtulmak isteyen bazı vatandaşlar ve esnaflar ise klimalı alanları tercih etti.

İstanbul'dan geldiğini söyleyen Mustafa Yalgı, kavurucu sıcakların etkili olduğunu söyleyerek, "Gölgede bile terliyoruz, sürekli su içiyoruz, su kaybı oluyor. İstanbul'da da sıcaklar var ama bu kadar etkilemiyor. Burada dayanılmaz kavurucu sıcaklar var, Allah yardımcımız olsun" dedi.

Sebze ve meyvenin bozulmaması için klimalı alanda tutulması gerektiğini belirten market işletmecisi Mehmet Sarı, "Havalar bu ara çok sıcak, meyve ve sebzeleri klimanın önünde tutuyorum bozulmaması için. İnsanlar dışarı çıkamıyor sıcaklar nedeniyle haliyle alış verişte olmuyor. Getirdiğimiz meyve bir gün satılmadı mı akşam atıyoruz sebzeyi meyveyi. Bir umutla havaların yeniden serinlemesini bekliyoruz" diye konuştu.

YURT GENELİNDE KAVURUCU SICAKLAR

Türkiye'nin en sıcak kentlerinden Şanlıurfa 2017 yılının en sıcak günlerini yaşarken termometreler güneşte 60 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji uzmanlarına göre Ankara’da sıcaklıklar yarından itibaren yükselecek, pazar günü sıcaklıklar en fazla 37 dereceye kadar çıkacak. Hafta sonuna kadar az bulutlu seyretmesi beklenen İstanbul’da ise sıcaklıkların en düşük 23, en yüksek ise 34 dereceye kadar çıkması öngörülüyor.

İzmir 41 derece

Uzmanlara göre perşembe gününden sonra sıcaklığın artması beklenen İzmir’de hafta sonu hava sıcaklıkları 40-41 derece arasında seyredecek. İzmir’de ise perşembe günü en az sıcaklığın 25, en fazla 38 derece olması beklenirken, pazar günü sıcaklığın en az 27, en fazla ise 41 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor.

Antalya bunalacak

Turizmin başkenti Antalya’da ise termometrelerin hafta sonu 42 dereceyi kadar çıkması bekleniyor. Ege bölgesinde de hafta sonu kavurucu sıcaklıkların geleceği tahmin edilirken, pazar günü Manisa, Denizli ve Aydın’da hissedilen sıcaklığın 43 dereceyi bulacağı değerlendiriliyor. Haftanın geri kalan bölümünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne de kavurucu sıcaklıkların geleceği tahmin edilirken, uzmanların raporlarına göre hafta sonu Şanlıurfa’da hissedilen sıcaklık 43 dereceye, adıyaman ve Kilis’te 41 dereceye, Diyarbakır, Batman ve Gaziantep’te de 40 dereceye kadar çıkacak.



