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Termometreler 49 dereceyi gösterdi! Uçaklar kalkış yapamıyor

ABD'nin Arizona eyaletinde aşırı sıcaklardan dolayı 50 uçuş iptal edildi. Uzmanlar incelen havanın uçakların kalkışta ihtiyacı olan rüzgarı sağlayamadığını belirtiyor.

20 Haziran 2017 Salı 19:10
Termometreler 49 dereceyi gösterdi! Uçaklar kalkış yapamıyor

Yaz mevsimine kavurucu sıcaklarla giriş yapan Kuzey Yarımküre'de bir yanda söndürülemeyen orman yangınları sürerken, ABD'den eşine az rastlanır bir haber geldi. Ülkenin güneybatı eyaleti Arizona'da aşırı sıcaklar nedeniyle uçaklar havalanamadı.

50 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

Phoenix'te 49 dereceyi bulan hava sıcaklığı Amerikan Airlines'ın en az 50 uçuşunu iptal etmesine yol açtı. Sky Harbor Uluslararası Havalimanı'ndan iptal edilen uçuşlar, yerel saatle 15.00 ve 18.00 arasındaydı.

Aşırı sıcaklar havayı inceltiyor ve incelen hava uçakların kalkışta ihtiyacı olan rüzgarı sağlayamıyor.

Phoenix'teki en yüksek hava sıcaklığı 1990 yılında 50 derece olarak ölçülmüştü.
ÖLÜM VADİSİ'NDE SICAKLIK 53'E ÇIKACAK

Amerikan meteoroloji yetkilileri,  California'nın Ölüm Vadisi'nde bu hafta içinde termometrelerin 53 dereceyi göstermesini bekliyor. Söz konusu nokta, Arizona'nın hemen yanında yer alıyor. Ölüm Vadisi, ABD'nin en sıcak yeri olarak biliniyor.

Reuters haber ajansı, olağanüstü sıcak havanın bugün ve yarın bölgeyi kavuracağını bildiriyor. Ulusal Hava Servisi yetkilileri, bölgede yaşayanları sabah 10.00'dan itibaren dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Arizona çevresindeki eyaletlerde de bayıltıcı sıcak hava etkili.
ALEVLERİN ÖNÜ ALINAMADI

Avrupa'da ise  Portekiz'deki devasa orman yangını günlerdir söndürülemedi. En az 64 can alan alevlerin büyük bölümü kontrol altına alındı ancak beklenen yüksek hava sıcaklığı ve şiddetli rüzgarın yangını yeniden körüklemesinden korkuluyor.
SICAKTAN BULANANLAR NEHİR KENARINDA SERİNLEMEYE ÇALIŞIYOR

Avrupa'nın diğer ülkelerinden gelen fotoğraflarda ise, sıcak havadan bunalanların parklarda ve nehir kenarlarında serinlemeye çalıştıkları görülüyor.
ERİYEN ASFALTA YAZI YAZANLAR VAR

Aşırı sıcakların etkisli olduğu bir diğer ülke ise İngiltere... Ülkede sıcaklık sebebiyle eriyen asfalta yazı yazanlar bile var.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 19:10
  1. İngiltere
  2. Amerika
  3. Avrupa
  4. Portekiz
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