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Termometreler 39'u gösterdi

Sakarya’da bugün termometreler 39 dereceyi gösterdi.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
Termometreler 39'u gösterdi

Sakarya’yı etkisi altına alan sıcak hava vatandaşları bunalttı. Termometreler zaman zaman 39 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar gölgelik ve yeşil alanlara akın etti. Vatandaşlar şehir merkezi başta olmak üzere, Kent Park, İl Ormanı, Sapanca Sahili ve piknik alanlarına akın etti. Vatandaşlar güneşin tadını piknik yaparak çıkardı. Bazı vatandaşlar ise alışveriş yapmayı tercih etti.

Sıcaklardan bunaldığını belirten Muharrem Taşcı, “Şuan Sakarya’da hava 37-38 derece gösteriyor. Bizde arkadaşımla Kent Park’a geldik. Gölge bir yer bulduk oturuyoruz, arkadaşlarımızı bekliyoruz. Serinlemek için Sapanca Sahile gitmeyi düşünüyoruz” dedi.

“Kendimizi parklarda bulunan serin alanlara atıyoruz”

Gölgelik alanlara gelerek serinlediklerini ifade eden Yasemin adlı vatandaş, “İstanbul’dan geliyoruz buraya. Ramazanın bitmesiyle sıcaklar kendini göstermeye başladı. Kendimizi parklara atıyoruz, daha serin” diye konuştu. Ziya Çöte ise “Şuanda çoluk çocuk ile birlikte Kent Park’a geldik. Ben serinlemek için Sapanca, Karasu, Cebeci sahillerine gitmeyi düşünüyordum. Çocuklarımın isteğiyle buraya geldik. Böyle yeşilliği seviyor çocuklarım, bende mecburen onlara uymak zorunda kaldım” şeklinde konuştu.

“Güneşten, sıcaktan da istifade etmek lazım”

Parkta bulunan ağacın gölgesinde, torununu uyutmaya çalışan Fecriye Sevim, “Evde sıcaklardan bunaldık, torunumu da aldım gezmeye geldim. Parkın serinliğinde torunumu uyutmaya çalışıyorum. Serini seviyor torunum. Geldik buralarda geziyor, oynuyoruz. Parkta salıncaklarda sallanıyoruz. Kış uzun sürdü, havalar biraz serindi. Yaz geldi, yazdan da biraz istifade etmek lazım güneşten, sıcaktan. D vitamini açısından da zaten torunum için faydalı. O yüzden geldik” ifadelerini kullandı.

“İnsanlarımız mecbur olmadıkça dışarı çıkmasınlar”

Adil Kalkan ise vatandaşların bu sıcaklarda mecbur olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyararak, “Türkiye’nin her yeri sıcak bu mevsimde. Bugün profesörlerimiz çay, nescafe iyi gelir diyorlar tamamen hararete iyi gelmiyormuş bugün bunu öğrendik. Kokainli maddelerin hiç biri iyi gelmiyormuş, saat 14.00-16.00 aralarında çıkmamamız gerekiyormuş dışarıya. Birde bol bol sıvı tüketmek gerekiyor, 30-40 derece arası değişiyor hava sıcaklığı. İnsanlarımız mecbur olmadıkça dışarı çıkmasınlar, biz mecburen çıktık” dedi.

“Kemiklerime kadar ısındım”

Sıcaklardan bir hayli memnun olduğunu belirten Yüksel Kurtuluş, “Ben çok soğuktan şikayetçi bir insanım. Şu anda havalar ısındı kemiklerime kadar ısındım çok iyi oldu. Ben memnunum benim bir sorunum yok sıcaklarla”diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:00
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Sakarya
  4. Sapanca
  5. Karasu
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