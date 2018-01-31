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Termobarik patlayıcımız hazır!

TÜBİTAK SAGE’nin IDEF17’de açıkladığı termobarik mühimmat üretimi aşaması bir adım öteye taşınıyor. Çalışmalar tamamlandığında Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), termobarik patlayıcı seri üretimine başlayacak.

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:23
Termobarik patlayıcımız hazır!

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın (SSM) 26 Ocak günü gerçekleşen Ar-Ge projeleri imza töreninde Harp Başlıkları İçin Termobarik Patlayıcı Geliştirilmesi (TENDÜREK) Projesinde yeni bir aşamaya ulaşıldı. 

TÜBİTAK SAGE ve MKEK’in ortaklaşa yürüttüğü ve 2013’te yürürlüğe giren projede, yüksek tahrip etkinliğine sahip termobarik dolgulu harp başlığı geliştirilmesi amaçlanıyor. Sözleşme çerçevesinde TÜBİTAK SAGE, imzalanan yeni Toz Termobarik Patlayıcı Geliştirme (VOLKAN) Projesi’yle Tendürek Ailesi’ni tamamlayacak. Anlaşmaya göre TÜBİTAK SAGE’nin ana yükleniciliğinde proje üç yılda tamamlanacak. TÜBİTAK MAM ve MKEK alt yüklenici olarak görev yapacak.
 
Projenin ilk etabında TÜBİTAK SAGE, toz termobarik patlayıcıyı milli imkanlarla geliştirecek. TÜBİTAK SAGE ayrıca, Toz Termobarik Patlayıcı Büyük Ölçekli Üretim Tesisi’nin tasarımı, kurulumu ve devreye alınması görevlerini sütlenecek.
 
TÜBİTAK MAM düşük ölçekli üretimi üstlenecek. MKEK ise, TÜBİTAK MAM’ın üretimini devralacak ve daha yüksek kapasitede üretimini sağlayacak MKEK bu aşamadan itibaren çeşitli mühimmatlarda termobarik patlayıcının kullanılmasına geçecek. Proje, maliyeti düşürürken dışa bağımlılığı ortadan kaldıracak.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 18:23
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  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    Desenize Vakum bombamızda olacak kâfirler abd ve Rusya bombaların babası ve anasını yaptı Bizde Bombaların Atasını Ağasının yaparız
  • Hepkahraman TürkmilletiHepkahraman Türkmilleti1 sa önce
    Yukarıdaki resim ABD kafirinin moab bombasıdır 11 ton civarında ve Afkanistanda müslüman kardeşlerimiz üzerinde denenmiştir.Bu resmi kaldırın.
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