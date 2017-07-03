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Termik santrallerinin çevre mevzuatına uyumu izlenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, kamu bünyesindeki özelleştirilmiş veya özelleştirilecek termik santrallerin çevre mevzuatına uyumuna yönelik yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve çevre mevzuatı açısından gerekli izinlerinin tamamlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:23
Termik santrallerinin çevre mevzuatına uyumu izlenecek

Konuya ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 4 ve Çevre ve  Şehircilik Bakanlığından 4 üye olmak üzere toplam 8 üyeden oluşan 'Çevre  Mevzuatına Uyuma Yönelik Takip ve İzleme Komisyonu' kurulacak.

Söz konusu komisyonun sekreteryası Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  tarafından yürütülecek ve üretim şirketleri hazırladıkları ilk iş termin  planlarını ve raporları buraya sunacak.

Kurulacak komisyon, üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin  planlarını inceleyerek, planlara ilişkin görüş bildirerek, düzeltme, değişiklik  ve/veya ek bilgi ve belge talep edebilecek.

Ayrıca, üretim şirketleri tarafından hazırlanan iş termin planlarını  değerlendirecek komisyon, planın teknik olarak uygunluğuna karar verip  onaylayacak.

Üretim şirketleri ise her bir tesise ilişkin iş termin planı ve bu  planlardaki muhtemel revizyonları komisyon tarafından incelenmek üzere bakanlığa  sunacak.

Üretim şirketleri ilk iş termin planlarını yönetmeliğin yayımından  itibaren otuz iş günü içerisinde üç nüsha basılı ve ayrıca elektronik ortamda  bakanlığa sunacak.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:23
  1. termik santral
  2. resmi gazete
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