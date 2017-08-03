Terkedilen köpeğin kırık kemiği ameliyatla iyileştirildi

Yaz tatili için bölgeye gelen yerli turistlerden bir çoğu bu süre içerisinde sahiplendikleri hayvanları memleketlerine dönüşte sokağa terk ediyor. Bandırma Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ekipleri tarafından bulunan ve bacağında kırık tespit edilen bir sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu.

Ekipler önce röntgenini çektikleri köpeğin arka bacağında femur olarak adlandırılan uyluk kemiğinin kırık olduğunu tespit etti. Veteriner Hekimler Volkan Göre ve Mustafa Akın tarafından kırık kemiğin tedavi edilmesi için köpek ameliyata alındı.2 saat süren ameliyat sonrasında bacağındaki kırık kemiğin kaynaması amacıyla tedavi altına alınan köpeğin bakımının Geçici Hayvan Barınağı’ndaki tedavi merkezindeki süreceği öğrenildi.