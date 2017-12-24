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Terim'li Galatasaray ezdi geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray Fatih Terim yönetiminde çıktığı ilk maçta Göztepe'yi 3-1 mağlup etti.

24 Aralık 2017 Pazar 21:34
Terim'li Galatasaray ezdi geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray adına golleri 19. dakika Garry Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü 9. dakikada Adis Jahovic attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35 yaparken ligin ilk yarısını ikinci tamamladı. Göztepe ise 30 puanda kalarak 6. sırayı elde etti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken, Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 21:34
  1. Spor Toto Süper Lig
  2. Galatasaray
  3. Fatih Terim
  4. Göztepe
  • Dokuzuncu Köy Dokuzuncu Köy 20 dk önce
    Terim lobisi iş başında, Akit de bu manşeti atıyorsa... Yazık, diyecek söz yok...
  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    3-1 nasıl ezip geçme oluyor? Bu nasıl başlık? ABARTMAYIN.Tudor takımı 32 puan la 2 nci bıraktı. GÖRECEĞİZ. Lig biterken Galatasaray Üçüncü bitirirse ne olacak, O zaman Terim de gider mi?
  • AydınAydın1 sa önce
    Kebapçıolayında karizmayı çizdirdiydi, yine popi oldu. Olacak iş değil. Yav iyidi neden gönderdiniz, madem kötü neden aldınız? İnsanlarla alay etmenin değişik hali. GS den milli takıma, milli takımdan GS ye. İpotek mi koydunuz bize sayın basiretsiz yöneticiler? Memlekette başka adam yetişmiyor mu?
  • DelinizamDelinizam1 sa önce
    Para g*t Terim geldi GS uçacak de sektirin gidin la sanki teknik direktör kalmadı şımartmayın Mafya bozuntusunu bunun gibilerine harcanan parayla kaç tane futbolcu ve teknik adam yetiştirilirdi 9 yabancıyla çık ondan sonra Türkiyede futbolcu yok antröner yok fasa fiso
  • AdemAdem1 sa önce
    İmPARAtor!
  • Yavuz 1517Yavuz 15171 sa önce
    İçerideki 3-1'lik Göztepe galibiyeti fatih terim için ölçü olamaz. Galatasaray, tudor zamanında zaten bütün rakiplerini içeride ezerek yeniyordu. Fatih terim'in notunu deplasman maçları ile vereceğiz.
  • Alparslan1071Alparslan10712 sa önce
    Kibir putu konur paragöz...İsmi lazım değil,,,isminide lekeleyen bir edepsiz....Nokta...
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