Terim'li Galatasaray ezdi geçti

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadyumu'ndaki mücadele 3-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray adına golleri 19. dakika Garry Rodrigues, 53. dakikada Yasin Öztekin ve 70. dakikada Maicon kaydederken, Göztepe'nin tek golünü 9. dakikada Adis Jahovic attı.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35 yaparken ligin ilk yarısını ikinci tamamladı. Göztepe ise 30 puanda kalarak 6. sırayı elde etti.

Ligin ikinci yarısının ilk maçında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşırken, Göztepe ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.