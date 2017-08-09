Terim'le tartışan kebapçı Türk Telekom Stadı'ndaki dükkanı kapattı

Fatih Terim'le yaşadığı kavga ile futbol gündemine gelen Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu Yüzevler Kebapçısının, Galatasaray'ın stadı, Türk Telekom Stadı'ndaki işletmesini kapattığı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yeni sponsorluk anlaşması imzaladığı Workinton'la ilgili önemli bir detay ortaya çıktı. Proje kapsamında Türk Telekom Stadı'na kurulan 'Co Working' alanlarının yeri dikkat çekti.

Bu alanlar daha önce Türk Telekom Stadı'da işletilen Yüzevler Kebapçısının yerine yapıldı. Yani, Alaçatı'da Fatih Terim'le kavga eden ve Terim'in Milli Takım gönderilmesine kadar giden süreçteki kritik isim, Selahattin Aydoğdu'nun sahibi olduğu kebapçı...

Geçen sezon sonunda Galatasaray'la biten sözleşmesi, bu sezon yenilenmeyen mekanın yerinde artık Co Working alanları, çalışma ofisleri yer alacak.

Bazı kesimler Galatasaray'ın bu hamlesini, 'Fatih hoca gelmeden, kebapçı gitti' şeklinde yorumladı.