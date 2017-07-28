Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terim'in tazminatı dudak uçuklattı

TFF ile anlaşarak Milli Takım'ı bırakan Fatih Terim, tazminat olarak çalışmadığı yıl için 20 milyon TL alacak.

28 Temmuz 2017 Cuma 08:26
Terim'in tazminatı dudak uçuklattı

Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşmaya vardıktan sonra görevini bırakan Fatih Terim'in maliyeti oldukça yüksek çıktı.

YILLIK 3,5 MİLYON EURO

2013 yılında göreve gelen Terim ile 5+2 yıllık sözleşme yapılırken yıllık 3,5 milyon euroalacağı belirlenmişti.

SPORTİF BAŞARI YOK

Sportif olarak bir başarıya imza atamayan Fatih Terim, görevde olduğu dönemde sık sık başka konularla medyanın gündemine oturdu.

YAKLAŞIK 5 MİLYON EURO TAZMİNAT

Görevden ayrılmasıyla alacağı tazminatın da fazla olması nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Fatih Terim'e, primler hariç 4 milyon 671 bin 472 euro (20 milyon TL) tazminat ödeneceği ortaya çıktı.

Terim'in görev yaptığı 3.5 yılda yine primler hariç aldığı net rakam,yaklaşık 70 milyon lirayı buldu.

"MUHASEBECİ Mİ KESİLDİNİZ BAŞIMA"

Milli Takım'da görev yaptığı dönemde maaşına yönelik eleştirilere cevap veren Fatih Terim, "Ne oldu, muhasebeci mi kesildiniz başıma? Biz kimseye ne kadar aldığını soruyor muyuz? Hak edip etmediklerimizi ben hep tartışırım." demişti.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma 08:26
  1. Futbol Haberleri
  2. Futbol
  • Dinar lıDinar lı41 dk önce
    Zehir zıkkımolsun. Hayrını görmesin inşaallah. O para binlerce garibi ihya ederdi.Aç gözlüler.Haramzadeler.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yıldız futbolcu formadaki Haç işaretinden dolayı takımdan ayrıldı
  1. Yıldız futbolcu formadaki Haç..
  2. Sur'u gönderilen terörist bakın kim..
  3. Bebeği en az 2 yıl emzirirseniz...
  4. Mekke'ye ikinci balistik füze..
  5. Yol kesen gaspçılar gece kulübünde..
  6. İzmir'de 76 mülteci yakalandı
  7. İsrail'den Mescid-i Aksa açıklaması
  8. Bakan Mehmet Özhaseki uyardı: 2030..
  9. Teröristbaştbaşı Fetullah Gülen'in..
  10. Hulusi Akar'dan, 2 ile denetleme
  11. Amerika Senatosundan 3 ülkeye yeni..
  12. Turkcell’den 3 yılda 29,2 milyar..
  13. 8 saatliğine dünyanın en zengini oldu
  14. Starbucks, 3 bin 300 kişiyi işten..
  15. YAŞ yaklaşıyor... Hulusi Akar devam..
  16. Sezaryeni bitirmek için seferberlik!
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müdahalesi..
  18. Merkel'in aradığını görünce bakın ne..
  19. Amerika üssünde terör toplantısı..
  20. Konya'da polis memuru ve hemşire eşi..
Cezaevinden firar eden Nişanyan...
Cezaevinden firar eden Nişanyan...
Hindistan'a cihat ilan edildi
Hindistan'a cihat ilan edildi
Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!
Halk Yılmaz Vural’ı istiyor!
İtiraf etti: Bölünmüş Türkiye haritası bana ait!
İtiraf etti: Bölünmüş Türkiye haritası bana ait!