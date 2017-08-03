A Milli Takım'ın yeni hocası Lucescu'nun maaşı belli oldu

A Milli Takım'ın başına getirilen Mircea Lucescu'nun yıllık maaşı belli oldu.

Rumen teknik adam Lucescu, ilk etapta Fatih Terim’in kazandığı yıllık 3,5 milyon Euro'yu talep etti. Daha sonra yapılan görüşmelerde bu rakam 2.5 milyon Euro'ya indirildi. Lucescu da bu teklifi kabul edince anlaşma sağlandı.



YARDIMCISI ÖZDİLEK



Lucescu'nun yardımcılığı konusunda Mehmet Özdilek’in isminin geçtiği öğrenildi. Fatih Terim ayrılmadan önce tecrübeli teknik adamın yardımcılığına getirilen genç teknik adam, hiçbir maça çıkamamıştı. Adaylar arasında Tolunay Kafkas’ın da bulunduğu ancak Mehmet Özdilek’in daha ağır bastığı kaydedildi.