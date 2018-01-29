Terim'in Belhanda kararı!
Belhanda’yı Alman ekibi Werder Bremen istedi ancak Fatih Terim transfere onay vermedi.29 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
Younes Belhanda'ya da Werder Bremen talip oldu. Alman kulübü, Faslı yıldız için nabız yokladı ancak olumsuz yanıt aldı. Yönetimin, konuyu ilettiği Terim'in, "Şampiyonluğa giderken oyuncu satılmaz" demesi üzerine teklifi askıya aldığı bildirildi. Son 2 maçta yedek soyunan Belhanda, 2015-16 sezonunda Schalke'de kiralık olarak görev yapmış ve 15 maçta 2 gol, 1 asist üretmişti.