Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terim'in Belhanda kararı!

Belhanda’yı Alman ekibi Werder Bremen istedi ancak Fatih Terim transfere onay vermedi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
Terim'in Belhanda kararı!

Younes Belhanda'ya da Werder Bremen talip oldu. Alman kulübü, Faslı yıldız için nabız yokladı ancak olumsuz yanıt aldı. Yönetimin, konuyu ilettiği Terim'in, "Şampiyonluğa giderken oyuncu satılmaz" demesi üzerine teklifi askıya aldığı bildirildi. Son 2 maçta yedek soyunan Belhanda, 2015-16 sezonunda Schalke'de kiralık olarak görev yapmış ve 15 maçta 2 gol, 1 asist üretmişti.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:53
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı: Erdoğan...
    1. PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı:..
    2. 'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    3. Brent petrolün varili 70,38 dolar..
    4. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    5. Adana'da nesli tükenmekte olan..
    6. Angelina Jolie: Aynı tabloyu görmem..
    7. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    8. Almanya yeni uyandı! Terör örgütü..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin..
    10. Konya’da yaşlı adam, arabasına aldığı..
    11. Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Musk yeni alev silahını tanıttı
    14. Karakola ateş açan hainler öldürüldü
    15. ''ABD ile Türkiye çatışırsa NATO'nun..
    16. Gazze'de sağlık sektöründe felaket..
    17. NATO'nun savaş gemileri demir aldı!
    18. Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri..
    19. Aykut Kocaman izin vermedi Volkan..
    20. Kar ve tipi 26 yerleşim birimine..
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız