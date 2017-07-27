Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Terim'in alacağı tazminat pes dedirtti!

Görevi bırakan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) alacağı tazminat belli oldu. Tazminatın belli olmasının ardından kamuoyunda Terim'in istifa etmedi kovuldu' yorumlarını doğrulamış oldu.

27 Temmuz 2017 Perşembe 10:03
Terim'in alacağı tazminat pes dedirtti!

Basına sızan bilgiler arasında Fatih Terim'in tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon euro alacak. Son olarak Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme gelen Terim, dün TFF ile anlaşarak Milli Takım'daki görevini bırakmıştı.

Terim'in 3.5 milyon euro tazminat alacağının duyulmasının ardından kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü. Özellikle alınan tazminatın ardından 'Terim istafa etti denilmesin kovuldu denilsin' talebinde bulunulmaya başlandı.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:03
  1. Fatih Terim
  • fatih terim kovuldufatih terim kovuldu45 dk önce
    milliyetçimiş,bu adam sadece kendini sever birde parayı.türkiyede Mehmet ağar la kazandığı başarıları kendine ait sanıyor
  • ŞerifŞerif46 dk önce
    Tazminat bedeli olurmu milli takımda, imparator (!)
  • AviniAvini51 dk önce
    Kürekmi sallamışda bu parayı hak etmiş / senin ne işin vardıda el alemin mekanını basarsınçakma kabadayı
  • Dursun Dursun 52 dk önce
    Senin paranimi aldi bileyinin hakkiyla biyerlere geldi haketti sende calis seninde olsun
  • TeomanTeoman53 dk önce
    1 krş vergimden verildi ise veren alan bu ülkeninkaynaklarını spor adıaltında dalan eden rahmet yüzügirmesinhakkım varsa son krşkadar haram olsun
  • erdoganerdogan57 dk önce
    serefi varsa para almadan giderdi
  • yusuf muratyusuf murat57 dk önce
    haram olsun
  • Turan Turan 1 sa önce
    Alıralırgötürür kabadayı kendiniadam sanan şımarık
  • zafer türkzafer türk1 sa önce
    Vergisini veren bir vatandaş olarak hakkım varsa helal etmiyorum.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mehmet Demirkol Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü açıkladı
  1. Mehmet Demirkol Milli Takım'ın yeni..
  2. Yıllardır gündemdeydi... Memur ve..
  3. Son dakika... İsrail, Mescid-i..
  4. ABD'den küstah PKK kararı
  5. Terörist başı öğrencilerin yakasını..
  6. AK Parti'den Davutoğlu'na flaş uyarı!
  7. Galatasaray Lucescu'yu resmen açıkladı
  8. İran askeri sınırda Türk vatandaşını..
  9. Gaspçıdan ilginç savunma: Masumum,..
  10. Meteorolojik uyarı... 17 ile fena..
  11. CHP'ye müthiş eylem teklifi: Eğer..
  12. Emine Erdoğan vaiz ve vaizeleri ağarladı
  13. Terim'in alacağı tazminat pes dedirtti!
  14. Akıl almaz olay! Bu kazayla hayatı..
  15. Cezaevinden firar eden Nişanyan...
  16. İllerin vekil sayısı değişiyor! İşte..
  17. Anlaşma tamam! S-400'ler o bölgelere...
  18. 139 FETÖ şüphelisini ihbar eden memur...
  19. Berat Albayrak'tan sürpriz hamle! Saf..
  20. Sanatçılar Kudüs için ayakta
İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
İsrail'den Erdoğan'a küstah sözler!
Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
Türkiye az önce Osmanlı yanıtını verdi… ‘İsrail haddini bilmez…’
Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
Terör örgütü PKK'ya 5 bin askerle dev operasyon!
Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...
Yeni bir dolandırıcılık yöntemi daha...