Terim'in alacağı tazminat pes dedirtti!

Basına sızan bilgiler arasında Fatih Terim'in tazminat olarak federasyondan kalan 1 yıllık sözleşmesine karşılık 3.5 milyon euro alacak. Son olarak Alaçatı'da yaşadığı kavga ile gündeme gelen Terim, dün TFF ile anlaşarak Milli Takım'daki görevini bırakmıştı.

Terim'in 3.5 milyon euro tazminat alacağının duyulmasının ardından kamuoyunda tepkiler çığ gibi büyüdü. Özellikle alınan tazminatın ardından 'Terim istafa etti denilmesin kovuldu denilsin' talebinde bulunulmaya başlandı.