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Terim'i kızdıran görüntü! Mekan öyle basılmaz...

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Fatih Terim’in basarak gündeme gelen kebapçı Selahattin Aydoğdu’yu ziyaret etti...

10 Ağustos 2017 Perşembe 09:29
Terim'i kızdıran görüntü! Mekan öyle basılmaz...

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar, Fatih Terim’in basarak gündeme gelen kebapçı Selahattin Aydoğdu’yu ziyaret etti.Birlikte kebap yiyen ikili fotoğraf çekildi. Fotoğrafı paylaşan Ahmet Çakar ise tartışma yaratacak ifadeler kullandı. Ahmet Çakar, “Mekan öyle değil böyle basılır. Kebapçı Selahattin Aydoğdu’nun mekanını BASTIM” diye yazdı.

İşte o paylaşım:

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 09:29
  1. Ahmet Çakar
  2. kebapçı selahaddin
  3. fatih terim
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