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Terim'i Galatasaraylılar böyle karşıladı

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar Fatih Terim'e büyük destek verdi.

24 Aralık 2017 Pazar 20:36
Terim'i Galatasaraylılar böyle karşıladı

Süper Lig'in 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da taraftarlar Fatih Terim'e büyük destek verdi.

Türk Telekom Stadı'ndaki maç öncesi taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratı yaparak tecrübeli ismi yanlarına çağırdı. Soğuk havaya rağmen 43 bin 507 taraftarın doldurduğu stata Fatih Terim tribünleri selamdı. Binlerce taraftar karşılık olarak Terim'i alkışlarken duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Fatih Terim'in ilk maçında eşi Fulya Terim de tribündeki yerini aldı. Fulya Terim, 'Nerede Kalmıştık' yazılı atkı açtı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 20:36
  1. Nerede Kalmıştık
  2. Göztepe
  3. Türk Telekom Stadı
  • MaradonaMaradona1 sa önce
    terim yanlis karar. 6 hafta icerisinde istifa sesleri yukselecek..keske uzerine biraz para atsaydik...
  • ADEM FiratADEM Firat2 sa önce
    Terim doğru karar
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