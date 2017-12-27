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Terim'e rakip olmak için dönüyor!

Barcelonalı milli yıldız Arda Turan’ın Avrupa’da herhangi bir kulüple anlaşamaması dahilinde Türkiye’de bir takımla anlaşması bekleniyor.

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:45
Terim'e rakip olmak için dönüyor!

İspanya’nın Atletico Madrid ekibinde yakaladığı başarılı bir çıkışın ardından, dünya devi Barcelona’ya transfer olan Arda Turan, bir türlü istediği forma şansını bulamadı. Bordo mavili ekibin gözden çıkardığı milli yıldızın devre arasında takımdan ayrılması bekleniyor.

ADA YA DA ESKİ TAKIMI

Yıldız futbolcunun menajerinin Arsenal, Liverpool ve Atletico Madrid’le görüşmelere başladığı ve görüşmelerin kısa bir süre içinde sonuçlanacağı belirtildi. Özellikle Atletico Madrid’in eski futbolcusu için çok istekli olduğu söyleniyor. 2020’ye kadar Barcelona’yla sözleşmesi bulunun milli yıldızın bonservisini almaya hiçbir kulübün yanaşmadığı ve kiralama seçeneğini kullanmak istediği ifade edildi. Avrupa’da herhangi bir kulüple anlaşamaması dahilinde futbolcunun rotasını Türkiye’ye çevirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’YE SICAK BAKIYOR

Kariyerinde düşüş yaşamak istemeyen Arda Turan’ın sadece sezon sonuna kadar Türkiye’de yeni bir maceraya atılma konusunda istekli olduğu söyleniyor. Form tutmak için ilk 11’de oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen milli yıldız, yeni bir çıkış yakalamak istiyor. Fatih Terim’in Galatasaray’ın başına geçmesiyle birlikte sarı kırmızılı ekiple olan görüşmeleri sonlandıran Arda’nın, Fenerbahçe’nin teklifine de taraftar tepkisinden dolayı sıcak bakmadığı ifade ediliyor. Beşiktaş’ın gündemine de giren yıldız futbolcu, Trabzonspor’daki yakın arkadaşı Burak Yılmaz’ın da ısrarla kendisini bordo mavili ekibe çağırmasının ardından kafası iyice karışmış durumda.

TERİM’E KARŞI ŞAMPİYON OLMAK İSTİYOR

A Milli Takım’da eski teknik direktör Fatih Terim’le Arda Turan arasında yaşanan ‘prim krizi’, bir dönem Türkiye gündemini uzun süre meşgul etmiş ve ülke neredeyse bu konu hakkında ikiye bölünmüştü. Başarılı futbolcunun yaşanan bu gerilimi bir adım daha öteye taşıyıp, Süper Lig’de Terim’in rakibi olmak istediği kulislerde dolaşan bilgiler arasında yer aldı. Terim’in başındaki Galatasaray’a karşı Beşiktaş ya da Trabzonspor’la şampiyonluk yaşamak isteyen yıldız futbolcunun, yaşanan olaylara farklı bir boyut kazandırmak istediği iddia ediliyor.

Yasin Yıldırım

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 16:45
  1. Atletico Madrid
  2. İspanya
  3. Barcelona
  4. Arda Turan
  5. Arsenal
  6. Liverpool
  7. Fatih Terim
  8. Burak Yılmaz
  9. Trabzonspor
  10. Fenerbahçe
  11. Süper Lig
  12. A Milli Takım
  13. Beşiktaş
  14. Yasin Yıldırım
  15. Yasin Yıldırım haberleri
  • Enter, escEnter, esc37 dk önce
    Bu adam (11+11=22 kişiyi idare ediyor) bir yılda aldığı para 80 milyonu yöneten Cumhurbaşkanının 120 yıllk maaşından fazla, vaay be ne memleket ne adalet, bu ne memleket aşkı bÖyLe
  • Güney DoğuluGüney Doğulu41 dk önce
    Fazla hırs uçuruma götürür.
  • Ömer gencÖmer genc55 dk önce
    Önce kilo versin.Tombili olmuş resmen.
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