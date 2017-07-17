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Terim'e gözdağı: Maç yeni başlıyor...

Basın yoluyla hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla ifade veren Selahaddin Aydoğdu, yaklaşık 1 saat sonra serbest kaldı. Öte yandan Aydoğdu'nun Terim'den hakkındaki şikayetinden vazgeçmediği öğrenildi. Aydoğdu, verdiği ifadede ‘Maç yeni başlıyor, sonuca bakacağız’ sözlerinin tehdit kastı taşımadığını ifade etti.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:31
Terim'e gözdağı: Maç yeni başlıyor...

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'İN iki damadı ve iki korumasıyla 14 Temmuz gecesi İzmir’in Çeşme İlçesi Alaçatı Mahallesi’nde Selahaddin Aydoğdu’ya ait Yüzevler Kebapçısı’nda kavga ettiği iddia ediliyordu. 

Kavganın nedeninin, Yüzevler’in yanında Beeves Steak House olarak hizmet veren Terim’in damadı Ahmet Baran Çetin’in, iki işletme arasına paravan koyması olduğu öne sürülüyor. İddialara göre Aydoğdu’nun AVM yönetimine şikayette bulunduğunu düşünen Fatih Terim, damatları ve korumalarıyla Yüzevler Kebapçısı’na geldi. Burada başlayan yumruklu kavganın ardından masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Selahaddin Aydoğdu, personeliyle birlikte Terim, damatları ve korumaları hakkında ’yaralama, mala zarar verme, konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamasıyla şikayetçi oldu. 

SOSYAL MEDYADA SÖZLERİN ARDINDAN...

Aydoğdu, sosyal medyaya yansıyan sözlerinde Fatih Terim için "Gördüğüm yerde onu döveceğim. Maç yeni başlıyor" demişti. Sosyal medyada yayılan bu görüntülerin ardından gece yeni bir gelişme yaşandı. 

GECE İFADE VERDİ

Aydoğdu, ’basın yoluyla hakaret ve tehdit’ iddiasıyla bugün saat 00.25’te Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ifade verdi. Emniyette yaklaşık bir saat kalan Aydoğdu daha sonra serbest bırakıldı. Aydoğdu'nun ise karşı şikayetinden vazgeçmediği öğrenildi.

Aydoğdu’nun oğlu Uğur Aydoğdu, "Babam basına yaptığı açıklamalardan dolayı ifade vermek üzere emniyete çağrıldı. İfadesini verdi ve söylediklerinin arkasında olduğunu belirtti. Şikayetinden vazgeçmesini istediler. Ancak babam mekanımıza onların saldırdığını söyleyerek vazgeçmeyeceğini söyledi. Fatih Terim’in ifade verip vermediği konusunda ise bilgimiz yok" iddialarında bulundu.

'MAÇ YENİ BAŞLIYOR' SÖZÜ İÇİN AÇIKLAMA

Basına demeç verdikten sonra sözleri nedeniyle ifade veren Aydoğdu, Terim’i tehdit etmediğini söyledi. İfadesinde, Fatih Terim’in de kendisinin de futbol dünyasının içinde olduğunu belirten Aydoğdu, ‘Maç yeni başlıyor, sonuca bakacağız’ sözlerini o amaçla söylediğini, tehdit kastı taşımadığını ifade etti. Aydoğdu, polis merkezindeki ifadesinin ardından sabaha karşı uçakla İstanbul’a gitti.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:31
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