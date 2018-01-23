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Terim'e büyük şok! O maskeleri görünce...

Galatasaray'ın Kayseriye konuk olduğu maçta bazı taraftarlar "Kebapçı Selahattin" maskesiyle gitti. Taraftarlara polis müdahale etti.

23 Ocak 2018 Salı 09:33
Terim'e büyük şok! O maskeleri görünce...

Galatasaray'ın Kayseriye konuk olduğu maçta bazı taraftarlar "Kebapçı Selahattin" maskesiyle gitti.

Yaz döneminde Çeşme Alaçatı'da Fatih Terim ile kebapçı Selahattin Aydoğdu'nun kavga ettiği ortaya çıkmış, bu olay uzun süre medyada yer almıştı.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda bu durumu fark eden polis bu taraftarlara müdahale etti. Polisle taraftar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Olay sorunsuz halde son buldu. Maçı 3-1'lik skorla Galatasaray kazandı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 09:33
  1. Fatih Terim
  2. Kebapçı Selahattin
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